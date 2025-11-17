Lunes 17 de noviembre: qué color te traerá suerte para iniciar la semana, según tu signo

color de la suerte de los signos del zodiaco (2) Usa el color de la suerte a tu favor para tener un lunes excelente.

Aries, tu color de la suerte es el mandarina. Este es un tono vibrante que despierta energía positiva y favorece decisiones rápidas sin impulsividad.

Tauro, tu color de la suerte es el celeste porque se trata de un tono sereno, armónico y perfecto para estabilizar emociones y ordenar la mente.

Géminis, el color que favorece tu suerte este lunes es el verde, ya que aclara ideas, mejora la comunicación y facilita acuerdos importantes.

Cáncer, el arena es tu color de la suerte. Un color suave que aporta contención emocional y equilibrio interno.

Leo, tu color de la suerte es el ocre, pues potencia la creatividad y el liderazgo del signo sin exagerar la intensidad.

Virgo, tu color de la suerte es el gris. Este ordena la energía mental, calma la exigencia y ayuda a planificar con claridad.

Libra, el beige es tu color de la suerte. Refresca el ánimo y ayuda a tomar decisiones afectivas o sociales.

Escorpio, tu color de la suerte es el ciruela, este es un tono profundo que amplifica la intuición, protege y centra la energía.

Sagitario, tu color de la suerte es el amarillo. Aporta optimismo, claridad y enfoque en metas a largo plazo, ideal para planificar un lunes.

Capricornio, el chocolate es tu color de la suerte porque es confiable, firme y estable: perfecto para resolver cuestiones laborales este lunes.

Acuario, tu color de la suerte es el azul. Estimula la creatividad, la originalidad y la búsqueda de nuevas soluciones.

Piscis, el melocotón es tu color de la suerte porque inspira calma y favorece la conexión emocional y espiritual.