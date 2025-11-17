Lunes 17 de noviembre: qué color te traerá suerte para iniciar la semana, según tu signo

Este lunes 17 de noviembre llega con una energía astral marcada por el Sol en Escorpio y la Luna transitando Leo, una combinación que potencia la confianza, la intuición y el deseo de reorganizar la semana. Según la astrología, cada signo puede potenciar su vibra con un color de la suerte específico para este día.
Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.
Astrología: este es el color de la suerte de los signos del zodiaco
Cada signo del zodiaco o fecha de nacimiento vibra con un color distinto que puede potenciar la buena suerte y equilibrar la energía. Descubrí cuál es el tono ideal para este lunes, según la astrología.
Aries, tu color de la suerte es el mandarina. Este es un tono vibrante que despierta energía positiva y favorece decisiones rápidas sin impulsividad.
Tauro, tu color de la suerte es el celeste porque se trata de un tono sereno, armónico y perfecto para estabilizar emociones y ordenar la mente.
Géminis, el color que favorece tu suerte este lunes es el verde, ya que aclara ideas, mejora la comunicación y facilita acuerdos importantes.
Cáncer, el arena es tu color de la suerte. Un color suave que aporta contención emocional y equilibrio interno.
Leo, tu color de la suerte es el ocre, pues potencia la creatividad y el liderazgo del signo sin exagerar la intensidad.
Virgo, tu color de la suerte es el gris. Este ordena la energía mental, calma la exigencia y ayuda a planificar con claridad.
Libra, el beige es tu color de la suerte. Refresca el ánimo y ayuda a tomar decisiones afectivas o sociales.
Escorpio, tu color de la suerte es el ciruela, este es un tono profundo que amplifica la intuición, protege y centra la energía.
Sagitario, tu color de la suerte es el amarillo. Aporta optimismo, claridad y enfoque en metas a largo plazo, ideal para planificar un lunes.
Capricornio, el chocolate es tu color de la suerte porque es confiable, firme y estable: perfecto para resolver cuestiones laborales este lunes.
Acuario, tu color de la suerte es el azul. Estimula la creatividad, la originalidad y la búsqueda de nuevas soluciones.
Piscis, el melocotón es tu color de la suerte porque inspira calma y favorece la conexión emocional y espiritual.