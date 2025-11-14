Cuál es el color que debe tener el aceite del auto para saber si está en buen estado

Es importante tener en cuenta que, con el uso, el aceite se oscurece gradualmente debido a que recoge impurezas y subproductos de la combustión, lo cual es normal y es parte de su función de limpieza.

El color ideal es similar al de la miel clara, pero un tono marrón suave es normal con el uso. La consistencia y la ausencia de partículas extrañas también son indicadores clave de su estado.

aceite El aceite del auto debe tener un color claro.

Un aceite de auto en buen estado tiene una consistencia suave. Al revisarlo entre los dedos, debe sentirse resbaladizo, no arenoso o espeso.

En contrapartida con lo planteado, debes saber que, si el aceite del auto está negro, espeso o granuloso, debes consultar con un especialista para cambiarlo de inmediato.

Cómo medir el aceite del auto paso a paso