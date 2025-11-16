REVANCHA

02 - 07 - 10 - 20 - 22 - 26

SIEMPRE SALE

05 - 19 - 20 - 24 - 26 - 43

POZO EXTRA

00 - 01 - 02 - 03 - 07 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 26 - 29 - 39 - 42 - 44

quini 6 sorteo ganadores resultados domingo 1 Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3322 del domingo 16 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3322 del domingo 16 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.263.379.981,50

TRADICIONAL 5 aciertos, 75 ganadores $509.110,80

TRADICIONAL 4 aciertos, 2.820 ganadores $4.062,05

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.656.204.425,00

SEGUNDA 5 aciertos, 17 ganadores $2.246.077,06

SEGUNDA 4 aciertos, 1.227 ganadores $9.335,77

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $6.567.924.960,00

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 17 ganadores $20.147.344,41

POZO EXTRA 6 aciertos, 2.145 ganadores $60.606,06

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: