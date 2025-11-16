El Quini 6 realizó este domingo 16 de noviembre de 2025 el sorteo 3322, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3322 del domingo 16 de noviembre
- TRADICIONAL
03 - 14 - 17 - 21 - 39 - 42
- LA SEGUNDA
00 - 01 - 12 - 22 - 29 - 44
- REVANCHA
02 - 07 - 10 - 20 - 22 - 26
- SIEMPRE SALE
05 - 19 - 20 - 24 - 26 - 43
- POZO EXTRA
00 - 01 - 02 - 03 - 07 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 26 - 29 - 39 - 42 - 44
Quini 6: ganadores del sorteo 3322 del domingo 16 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.263.379.981,50
TRADICIONAL 5 aciertos, 75 ganadores $509.110,80
TRADICIONAL 4 aciertos, 2.820 ganadores $4.062,05
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.656.204.425,00
SEGUNDA 5 aciertos, 17 ganadores $2.246.077,06
SEGUNDA 4 aciertos, 1.227 ganadores $9.335,77
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $6.567.924.960,00
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 17 ganadores $20.147.344,41
POZO EXTRA 6 aciertos, 2.145 ganadores $60.606,06
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15