El Quini 6 realizó este miércoles 12 de noviembre de 2025 el sorteo 3321, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3321 del miércoles 12 de noviembre
- TRADICIONAL
02 - 09 - 16 - 20 - 38 - 45
- LA SEGUNDA
04 - 19 - 23 - 24 - 38 - 39
- REVANCHA
19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41
- SIEMPRE SALE
00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32
- POZO EXTRA
02 - 04 - 09 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 41 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3321 del miércoles 12 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.017.580.142
TRADICIONAL 5 aciertos, 31 ganadores $990.015,24
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.322 ganadores $6.964,56
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.410.404.586
SEGUNDA 5 aciertos, 9 ganadores $3.410.052,50
SEGUNDA 4 aciertos, 947 ganadores $9.722,43
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $6.147.003.708
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 37 ganadores $7.441.168,99
POZO EXTRA 6 aciertos, 735 ganadores $176.870,75
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15