REVANCHA

19 - 28 - 32 - 34 - 37 - 41

SIEMPRE SALE

00 - 12 - 13 - 16 - 22 - 32

POZO EXTRA

02 - 04 - 09 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 28 - 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 41 - 45

Quini 6: estos son los resultados del sorteo 3321 del miércoles 12 de noviembre.

Quini 6: ganadores del sorteo 3321 del miércoles 12 de noviembre

TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.017.580.142

TRADICIONAL 5 aciertos, 31 ganadores $990.015,24

TRADICIONAL 4 aciertos, 1.322 ganadores $6.964,56

SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.410.404.586

SEGUNDA 5 aciertos, 9 ganadores $3.410.052,50

SEGUNDA 4 aciertos, 947 ganadores $9.722,43

REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $6.147.003.708

SIEMPRE SALE 5 aciertos, 37 ganadores $7.441.168,99

POZO EXTRA 6 aciertos, 735 ganadores $176.870,75

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: