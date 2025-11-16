HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 17 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Caballo, Perro y Cerdo

Animales incompatibles: Mono y Serpiente

Actividades recomendadas: iniciar proyectos desafiantes, defender ideas propias, hacer ejercicio y cerrar acuerdos valientes

Actividades a evitar: caer en la impulsividad, discutir sin fundamentos o subestimar los límites personales

Horóscopo chino: la energía del Tigre de Metal Yang

En el horóscopo chino, el día del Tigre de Metal Yang despierta una energía decidida, firme y combativa, ideal para actuar con convicción. Es una jornada donde la valentía y la disciplina deben ir de la mano, equilibrando impulso con razonamiento. El Metal aporta estructura al ímpetu natural del Tigre, guiando las acciones hacia metas concretas. La atmósfera favorece los comienzos y la defensa de principios, siempre que el ego no tome el control. Canalizar la fuerza interior con sabiduría será el secreto para lograr resultados contundentes.

