El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 17 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 17 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Tigre
Elemento: Metal
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Caballo, Perro y Cerdo
Animales incompatibles: Mono y Serpiente
Actividades recomendadas: iniciar proyectos desafiantes, defender ideas propias, hacer ejercicio y cerrar acuerdos valientes
Actividades a evitar: caer en la impulsividad, discutir sin fundamentos o subestimar los límites personales
Horóscopo chino: la energía del Tigre de Metal Yang
En el horóscopo chino, el día del Tigre de Metal Yang despierta una energía decidida, firme y combativa, ideal para actuar con convicción. Es una jornada donde la valentía y la disciplina deben ir de la mano, equilibrando impulso con razonamiento. El Metal aporta estructura al ímpetu natural del Tigre, guiando las acciones hacia metas concretas. La atmósfera favorece los comienzos y la defensa de principios, siempre que el ego no tome el control. Canalizar la fuerza interior con sabiduría será el secreto para lograr resultados contundentes.
Horóscopo chino: las predicciones del lunes 17 de noviembre, día del Tigre de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del Tigre de Metal Yang estimula tu audacia y claridad mental. Conviene usar esta fuerza para negociar o aclarar situaciones que te parecían confusas. Hoy podrías tomar una decisión firme que marque un nuevo rumbo. Si actúas con prudencia y convicción, lograrás respeto. El Metal fortalece tu concentración y tu poder estratégico. Este es un día para avanzar con determinación, sin dejar espacio a la duda
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día te impulsa a salir de la rutina y asumir nuevos desafíos. Conviene mantener el control sobre las emociones para no perder estabilidad. Hoy podrías sentir un empuje interno que te anima a tomar decisiones que habías postergado. Si combinas tu disciplina con audacia, el progreso será evidente. El Metal Yang refuerza tu autoridad natural y tu claridad en los objetivos. Este día favorece los pasos firmes hacia la expansión personal
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): tu signo gobierna el día y enciende una energía poderosa de liderazgo. Conviene usar esta fuerza para actuar, pero también para escuchar. Hoy podrías inspirar a otros si manejas tu intensidad con tacto. Si enfocas tu impulso hacia metas concretas, obtendrás resultados rápidos. El Metal Yang te da estructura sin apagar tu fuego interior. Este es un día para demostrar que la fuerza también puede ser sabia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del Tigre de Metal Yang puede sentirse intensa, pero útil si la canalizas. Conviene mantener la diplomacia en todo lo que emprendas. Hoy podrías sorprenderte al tomar una postura más firme ante una situación. Si actúas con equilibrio, impondrás respeto sin perder armonía. El Metal aporta claridad y límites sanos a tus decisiones. Este día te enseña que la suavidad también puede tener poder
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día despierta tu ambición y capacidad de mando. Conviene actuar con seguridad y evitar dispersarte en demasiadas ideas. Hoy podrías concretar un acuerdo importante si mantienes el foco. Si combinas pasión con estrategia, abrirás caminos nuevos. El Tigre de Metal Yang potencia tu magnetismo y sentido de dirección. Este es un día para tomar el control con sabiduría y determinación
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la fuerza del día puede resultar desafiante si intentas mantener todo bajo control. Conviene actuar con calma y no reaccionar ante provocaciones. Hoy podrías notar que tu intuición se afina cuando te alejas del ruido. Si eliges el silencio como estrategia, ganarás claridad. El Metal Yang te enseña a proteger tu energía y a elegir tus batallas. Este día te invita a usar tu inteligencia más que tu instinto de defensa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del Tigre de Metal Yang se alinea con tu naturaleza valiente. Conviene canalizarla hacia metas constructivas y no hacia la confrontación. Hoy podrías destacarte en actividades que exigen liderazgo o decisión. Si confías en tu intuición, todo avanzará con impulso positivo. El Metal refuerza tu disciplina y tu capacidad para mantener el rumbo. Este día promete logros tangibles si actúas con pasión y claridad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la energía del día puede parecer fuerte, pero puede servirte para afianzar tu posición. Conviene mantener la serenidad y no ceder ante presiones externas. Hoy podrías resolver un conflicto si aplicas paciencia y firmeza. Si te mantienes fiel a tus valores, evitarás tensiones innecesarias. El Tigre de Metal Yang te enseña a marcar límites sin perder empatía. Este es un día para actuar con elegancia y seguridad interior
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del Tigre puede generar cierta fricción con tu estilo analítico. Conviene no competir, sino observar y adaptarte con inteligencia. Hoy podrías convertir un desafío en oportunidad si manejas bien el tiempo. Si mantienes la calma, podrás anticiparte a los movimientos ajenos. El Metal Yang te ayuda a tomar decisiones rápidas con precisión. Este día te reta a transformar tensión en estrategia
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la energía del día activa tu capacidad de liderazgo y claridad profesional. Conviene aprovecharla para tomar iniciativas valientes y bien pensadas. Hoy podrías lograr que otros reconozcan tu esfuerzo y compromiso. Si te mantienes enfocado, los resultados llegarán pronto. El Metal Yang potencia tu sentido de orden y disciplina. Este día te impulsa a actuar con visión y confianza en tus habilidades
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del Tigre de Metal Yang resuena con tu sentido de justicia y coraje. Conviene usar esa afinidad para cerrar ciclos y avanzar en decisiones firmes. Hoy podrías sentirte más seguro de tus convicciones. Si combinas corazón con estrategia, alcanzarás resultados sólidos. El Metal te da claridad mental para actuar sin miedo. Este día te recuerda que el valor nace del equilibrio entre fuerza y verdad
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día te impulsa a proteger lo que has construido con esfuerzo. Conviene mantener la diplomacia y no responder a provocaciones. Hoy podrías encontrar una solución práctica a un problema que parecía grande. Si usas tu calma natural, impondrás respeto sin levantar la voz. El Tigre de Metal Yang te enseña a actuar con firmeza y bondad a la vez. Este es un día para reafirmar tu valor interior sin necesidad de lucha