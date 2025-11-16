Horóscopo maya: consulta sus predicciones del lunes 17 de noviembre.

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este lunes 17 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
La energía del Mes del Pavo Real abre un ciclo de expansión espiritual y celebración del alma. Este día está envuelto en una vibración que impulsa la belleza interior a manifestarse en acciones luminosas y palabras sanadoras. El Universo invita a cada ser a reconocer su esencia divina y a desplegar su sabiduría con elegancia, sin necesidad de máscaras ni temores.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): la jornada despierta un flujo vibrante de energía que activa tu intuición dormida y te guía hacia una decisión que equilibrará tus emociones. Los sueños se vuelven señales nítidas de caminos futuros. Una conversación sincera abrirá la puerta a la reconciliación que aguardaba en el silencio. En el amor, la luz de tu aura atraerá una conexión inesperada. Los guías te piden que cierres un ciclo sin dolor y agradezcas lo vivido
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): la sincronicidad del día potencia tu carisma natural y tu capacidad para inspirar a otros. Se avecina un momento de gratitud compartida que refuerza tu confianza espiritual. Un gesto amable te conectará con alguien clave para tu crecimiento emocional. Las energías superiores te impulsan a transformar la duda en ovimiento consciente. En el trabajo, una idea creativa florece si confías en tu instinto más que en la lógica
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): la vibración del Pavo Real despierta en ti la visión profética que ve más allá de lo aparente. Una revelación interior te conducirá a una nueva comprensión sobre tu propósito de vida. Este día favorece el contacto con lo invisible y la lectura de señales celestes. El corazón se abre a la ternura después de una larga búsqueda. Permítete ser mensajero de calma, pues tu palabra tiene el poder de sanar tensiones ajenas
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): los espíritus de la selva guían tu andar silencioso, llenando tu campo áurico de fortaleza. Hoy se activa tu sabiduría ancestral, esa que entiende los ciclos y los misterios del alma humana. Un encuentro con alguien del pasado podría sanar una herida antigua. Las fuerzas cósmicas te piden perdonar y renacer desde el amor profundo. Un sueño revelador actuará como brújula hacia tu siguiente paso espiritual
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): las estrellas danzan en tu honor, recordándote el arte de adaptarte sin perder tu esencia. Este día revela una oportunidad oculta que exigirá sutileza y atención al detalle. Un mensaje inesperado transformará tu visión sobre un vínculo afectivo. La energía del Pavo Real te enseña a valorar la lealtad del alma más que las apariencias. Confía en que cada pequeño gesto puede desencadenar una gran revelación interior
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): tu campo energético se activa con una vibración de renovación y belleza interna. El cosmos te impulsa a soltar las pieles del pasado y celebrar tu transformación. Este es un día propicio para realizar un ritual de gratitud o limpieza espiritual. En el amor, un intercambio de miradas despertará emociones profundas y curativas. La intuición se convierte en tu brújula más confiable si aprendes a escucharla sin miedo
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): el universo te inspira a reorganizar tu energía, liberando pensamientos dispersos y cultivando claridad. Este día resalta la importancia de compartir desde el corazón y no desde la prisa. Una conversación con alguien querido iluminará una verdad que necesitabas oír. El flujo cósmico favorece la creación y la armonía en los vínculos. Permítete descansar y contemplar los frutos de tu esfuerzo sin ansiedad por el futuro
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): las corrientes espirituales del día te rodean con calma y sabiduría interior. Una sensación de equilibrio te permitirá tomar decisiones sin peso ni duda. Hoy, el Universo recompensa tu paciencia con señales tangibles de avance. La serenidad que irradias actúa como faro para quienes te rodean. La belleza del momento reside en reconocer que ya estás en el lugar correcto, viviendo lo que tu alma eligió
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): este día amplifica tu percepción de las energías sutiles que se mueven en torno a ti. Un cambio de perspectiva revelará soluciones que antes parecían ocultas. Las voces del silencio te enseñan a confiar en tu guía interior. El amor puede surgir en espacios donde reina la autenticidad y la vulnerabilidad. Una energía ancestral te rodea, disolviendo temores y abriendo paso a la renovación espiritual
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): la frecuencia del día te conecta con una fuerza magnética que transforma todo lo que tocas. Tus emociones fluyen con intensidad, pero también con propósito. Hoy es ideal para cerrar círculos y perdonar desde la comprensión del alma. Una noticia o señal repetida confirmará que estás en el sendero correcto. El brillo del Pavo Real te invita a mostrar tu verdad sin temor al juicio ajeno
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): las vibraciones celestes despiertan tu ternura y la elegancia con que transitas los desafíos. Una reconciliación emocional fortalecerá tu espíritu y abrirá nuevas rutas de amor. La naturaleza será tu aliada si decides conectar con ella en silencio. El Universo te recompensa con inspiración artística y serenidad profunda. Este día te recuerda que la belleza real es un reflejo del equilibrio interior
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): la energía cósmica ilumina tus visiones nocturnas y amplía tu sabiduría intuitiva. Una conversación inesperada te permitirá comprender algo esencial sobre tu destino. El silencio se vuelve tu maestro y guía en este tránsito. Hoy puedes revelar una verdad con compasión, sin necesidad de herir. El cierre del Mes del Búho te deja la certeza de haber purificado tu alma para volar más alto
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): el inicio de tu mes irradia una frecuencia de esplendor y renacimiento. Sientes que tu luz interior se expande sin esfuerzo, atrayendo belleza y armonía. Una oportunidad de expresión creativa abrirá portales de alegría. En el amor, surge una conexión espiritual que trasciende las palabras. El Universo te invita a celebrar tu existencia como obra de arte viva, plena de color, ritmo y propósito