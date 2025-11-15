Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 16 de noviembre

El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este domingo 16 de noviembre de 2025 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Búho, con alegría y entusiasmo.
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
El cierre del ciclo del Búho en la astrología maya llega con un resplandor interior que invita a mirar atrás con comprensión y adelante con fe. Las corrientes cósmicas se aquietan, revelando los frutos espirituales de lo aprendido durante las últimas lunas. Este día es un umbral sagrado entre lo conocido y lo invisible, donde la mente se aquieta y el alma respira su propio destino. La sabiduría acumulada se transforma en luz, y esa luz en guía para los próximos pasos. Es tiempo de agradecer, de liberar lo pesado y de abrir espacio para lo que nacerá con el nuevo ciclo.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): se despide de una etapa cargada de crecimiento interior y de silenciosa fortaleza. su espíritu se siente más liviano, dispuesto a comenzar una nueva senda sin miedo. los pensamientos se ordenan y las emociones encuentran su cauce natural. la claridad se manifiesta en decisiones que honran su evolución. cada respiración le recuerda que la calma es su mayor poder
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): vibra con una energía alegre que lo impulsa a agradecer incluso los desafíos superados. su alma comprende que la risa y la ternura fueron las llaves de su expansión. un lazo afectivo podría renovarse bajo la bendición de esta jornada. el universo lo invita a cerrar un círculo con amor y ligereza. su brillo natural renace con la promesa de un nuevo comienzo lleno de magia
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): percibe el fin de un ciclo como una ascensión serena hacia planos de mayor claridad espiritual. el vuelo interior se torna más estable, guiado por la certeza de su propósito. la energía del día le concede perspectiva y visión sobre lo que debe dejar atrás. una revelación sutil puede encender su motivación para un nuevo rumbo. la sabiduría ganada se convierte en fuerza silenciosa para el porvenir
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): siente que las puertas invisibles se cierran suavemente, protegiendo los secretos que ya aprendió a guardar. la noche cósmica le ofrece descanso y una introspección profunda. su intuición, ahora más fina, percibe las señales del renacimiento inminente. este día es ideal para agradecer y liberar viejas sombras sin rencor. la conexión con la esencia divina le otorga un poder tranquilo y luminoso
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): finaliza un ciclo de ajustes y comprensiones que fortalecieron su discernimiento. su mente se vuelve clara y su corazón más sabio al entender la verdadera medida de la lealtad. un encuentro inesperado podría recordarle la importancia de confiar nuevamente. la energía del día favorece la introspección silenciosa y la reparación de vínculos. la gratitud actúa como un bálsamo que renueva su equilibrio interno
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): culmina un proceso de transformación interior que la deja purificada y renovada. la piel vieja del alma cae con dignidad, dejando espacio a una vibración más elevada. su percepción se afina, y cada sensación parece contener un mensaje divino. la energía del día favorece el descanso y la contemplación profunda. la regeneración completa de su espíritu abre camino a una nueva luz
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): encuentra serenidad al comprender que el trabajo interior siempre da frutos invisibles primero. la energía la impulsa a valorar cada paso dado con amor y constancia. su entorno se armoniza cuando reconoce la belleza de los vínculos verdaderos. este día ofrece la oportunidad de ordenar, cerrar y agradecer con dulzura. en la calma descubrirá que su alegría es un puente hacia lo sagrado
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): siente la plenitud de haber caminado con paciencia y firmeza durante este ciclo. el universo le reconoce su constancia y le concede una paz interior profunda. las cargas emocionales se disuelven, dejando tras de sí un silencio sabio. es momento de descansar y permitir que la energía universal reorganice su camino. su fortaleza radica en su fidelidad al tiempo divino de las cosas
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): atraviesa un umbral interior donde lo oculto se transforma en revelación consciente. la claridad mental llega de forma inesperada, trayendo respuestas antiguas. su alma comprende que las sombras fueron maestras del despertar. la vibración del día lo impulsa a celebrar la luz que emerge tras la oscuridad. su transformación ha sido completa, y su energía se eleva con dignidad cósmica
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): cierra una etapa de purificación emocional que lo deja más libre y centrado. las aguas internas se aquietan y reflejan su verdadero rostro espiritual. una sensación de propósito renovado ilumina su presente. el universo le concede alivio y serenidad como recompensa a su entrega. la sabiduría obtenida será la semilla de su próximo florecimiento
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): siente en su corazón una expansión luminosa que lo conecta con la gratitud más pura. los vínculos se armonizan cuando deja fluir la ternura sin temor. el cierre del ciclo le otorga la capacidad de perdonar y avanzar liviano. una señal del universo confirmará su buena senda. su espíritu irradia belleza, equilibrio y amor universal
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): culmina su propio mes con la serenidad de quien ha comprendido los misterios de la vida y la muerte espiritual. la sabiduría obtenida en este tiempo se convierte en fuego suave que ilumina sin quemar. su intuición alcanza su punto más elevado, permitiéndole discernir lo esencial. este día sella un ciclo de evolución y entendimiento profundo. el cosmos lo bendice por haber custodiado la luz del conocimiento sagrado
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): siente el eco del cierre cósmico como una llamada a preparar el alma para un nuevo despertar. la energía lo rodea de belleza y confianza en su esencia divina. una oportunidad para manifestar su creatividad se abrirá en los próximos días. este es un día ideal para agradecer en silencio y dejar que la inspiración guíe su ser. el universo lo envuelve con su manto de luz, recordándole su poder de transformación luminosa