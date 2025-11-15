Horóscopo maya: consulta sus predicciones del domingo 16 de noviembre

El cierre del ciclo del Búho en la astrología maya llega con un resplandor interior que invita a mirar atrás con comprensión y adelante con fe. Las corrientes cósmicas se aquietan, revelando los frutos espirituales de lo aprendido durante las últimas lunas. Este día es un umbral sagrado entre lo conocido y lo invisible, donde la mente se aquieta y el alma respira su propio destino. La sabiduría acumulada se transforma en luz, y esa luz en guía para los próximos pasos. Es tiempo de agradecer, de liberar lo pesado y de abrir espacio para lo que nacerá con el nuevo ciclo.

