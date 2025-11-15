Polaridad: Yin

Animales compatibles: Rata, Serpiente y Gallo

Animales incompatibles: Cabra y Caballo

Actividades recomendadas: fortalecer vínculos familiares, organizar el hogar, planificar objetivos personales y cuidar la alimentación.

Actividades a evitar: apresurar decisiones, desatender compromisos o involucrarse en conflictos ajenos

Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el día del Búfalo de Tierra Yin irradia constancia, paciencia y una energía orientada al trabajo silencioso. Es una jornada ideal para consolidar lo que ya se ha iniciado, atender responsabilidades y sembrar la base de futuros proyectos. La Tierra Yin promueve la introspección práctica, ayudando a tomar decisiones firmes pero serenas. Las emociones se estabilizan cuando se prioriza el orden y la claridad en los pensamientos. La calma será el terreno fértil desde donde florecerán los logros más duraderos.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 16 de noviembre, día del Búfalo de Tierra Yin