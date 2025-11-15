Tarot de hoy domingo 16 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

La carta elegida del tarot para las predicciones de hoy domingo 16 de noviembre de 2025 es El Dos de Copas, una de las más bellas, símbolo de unión, armonía emocional y vínculos que florecen desde el alma. Representa el encuentro sagrado entre dos energías que se reconocen mutuamente, ya sea en el amor, la amistad o la colaboración.