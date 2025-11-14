En el tarot, esta carta representa el paso consciente desde la confusión hacia la claridad, un movimiento interior que deja atrás lo que ya no sirve. No habla de huir, sino de sanar viajando hacia una nueva percepción de la vida. El Seis de Espadas es una travesía emocional y mental: un cruce sereno de aguas turbulentas hacia la serenidad. Este sábado invita a soltar con elegancia lo que pesa y a caminar con confianza hacia lo que renueva.

tarot descubre predicciones el seis de espadas.jpg Tarot de hoy sábado 15 de noviembre: las predicciones en el amor, dinero y salud.

