Minería: empezó la reunión de la Mesa del Cobre con Alfredo Cornejo como anfitrión

Los gobernadores de la Mesa del Cobre, Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; y Carlos Sadir, de Jujuy, destacaron este viernes el clima de negocios de la Argentina para atraer a inversores mineros, durante el Finance Day organizado por las bolsas de comercio de Mendoza y de Toronto.
El mendocino, anfitrión en el evento que reunió a más de 100 empresarios y líderes globales, planteó que, además del nuevo sendero de estabilidad económica que transita el país, Mendoza debe ser mirada por los inversores por sus recursos de minerales críticos y por los pasos sólidos que ha dado en los últimos años, tendientes al desarrollo minero.
Cornejo hizo fuerte hincapié en que lo que necesita Mendoza y el país para el crecimiento de la minería es el financiamiento. "Es imprescindible tener una mejor energía y transporte energético, además de caminos de montaña. Y en eso, además del aporte público de Nación y Provincia, es necesario el aporte privado, especialmente del exterior", explicó.
Un hub financiero para la minería
Teniendo en cuenta esas premisas, este viernes Mendoza firmó un convenio con la Bolsa de Comercio local y la Bolsa de Comercio de Toronto (Canadá) para transformarse en un hub financiero, un nodo para la región andina que conecte capitales con proyectos mineros.
Para Cornejo, la minería es una opción clave para fortalecer la economía mendocina y subir el salario promedio de la provincia. No obstante, para avanzar en ese sentido es imprescindible fortalecer la organización financiera, la visibilidad en los mercados globales y la infraestructura, bases en las que coinciden los gobernadores de la Mesa del Cobre.
A su turno, Marcelo Orrego -gobernador de San Juan- reconoció que "para hablar de minería siempre hay que empezar con la macroeconomía"; y resaltó el contexto actual de la Argentina, donde a su criterio han surgido novedades como el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un clima de "seguridad fiscal y seguridad jurídica".
Orrego continuó: "Creo que cada una de las provincias tiene que tener sus propios matices, siempre dentro de la transparencia en la gestión. Nosotros en San Juan venimos desarrollando la minería como una política de Estado. Ya Sarmiento hablaba del tema, pero luego en los '80 y los 2000 consolidamos las políticas proactivas en ese sentido".
Para una parte de los mendocinos, la experiencia sanjuanina aparece como un norte, en la medida en que ha permitido que los vecinos pasen de una economía muy débil a recibir inversiones millonarias en dólares.
Noticia en desarrollo. Ampliaremos.