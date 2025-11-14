Minería: empezó la reunión de la Mesa del Cobre con Alfredo Cornejo como anfitrión

alfredo cornejo marcelo orrego raúl jalil carlos sadir Los gobernadores de la Mesa del Cobre salen a buscar financiamiento internacional para avanzar con la minería en sus provincias. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Un hub financiero para la minería

Teniendo en cuenta esas premisas, este viernes Mendoza firmó un convenio con la Bolsa de Comercio local y la Bolsa de Comercio de Toronto (Canadá) para transformarse en un hub financiero, un nodo para la región andina que conecte capitales con proyectos mineros.

Alfredo Cornejo mesa del cobre Cornejo destacó la necesidad de crear un hub financiero en la Bolsa de Comercio de Mendoza. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

Para Cornejo, la minería es una opción clave para fortalecer la economía mendocina y subir el salario promedio de la provincia. No obstante, para avanzar en ese sentido es imprescindible fortalecer la organización financiera, la visibilidad en los mercados globales y la infraestructura, bases en las que coinciden los gobernadores de la Mesa del Cobre.

A su turno, Marcelo Orrego -gobernador de San Juan- reconoció que "para hablar de minería siempre hay que empezar con la macroeconomía"; y resaltó el contexto actual de la Argentina, donde a su criterio han surgido novedades como el nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un clima de "seguridad fiscal y seguridad jurídica".

Orrego continuó: "Creo que cada una de las provincias tiene que tener sus propios matices, siempre dentro de la transparencia en la gestión. Nosotros en San Juan venimos desarrollando la minería como una política de Estado. Ya Sarmiento hablaba del tema, pero luego en los '80 y los 2000 consolidamos las políticas proactivas en ese sentido".

Para una parte de los mendocinos, la experiencia sanjuanina aparece como un norte, en la medida en que ha permitido que los vecinos pasen de una economía muy débil a recibir inversiones millonarias en dólares.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.