Cómo crear un ambientador casero para el baño

baño limpio y perfumado Aquí te enseñamos cómo hacer tu propio ambientador para el cuarto de baño. Imagen: Pexels.

Ingredientes

Recipiente con atomizador.

1/2 taza de alcohol desinfectante.

1/2 de taza de agua destilada.

De 10 a 20 gotas de aceite esencial de tu elección.

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Paso a paso para preparar el perfume

Si vas a utilizar un recipiente con atomizador reutilizado, lo primero que tienes que hacer es lavarlo para quitar todos los residuos. Luego, mezcla el alcohol desinfectante con el agua destilada, para que se disperse mejor el aroma.

Agrega la cantidad de gotas de aceite que te parezca propicio, a mayor medida más fuerte el perfume. Puedes utilizar aceite esencial de limón, romero, jazmín, coco o incluso puedes mezclarlos para obtener el aroma que deseas. Agita la mezcla para que los ingredientes se integren.

Rocía la fragancia en el aire para probar si te agrada el aroma. Sino, puedes agregar otros aceites y probar hasta que te guste. En el caso de que desees eliminar malos olores, añade una cucharada de bicarbonato a la mezcla, y rocía el baño cada vez que quieras refrescarlo.

Spray áurico Si quieres buen aroma en el baño, puedes preparar un perfume casero. Imagen: Freepik.

Mal olor en el baño

Una de las principales fugas de malos olores en el baño es que hay alguna fisura o una rendija que está en contacto con la red de saneamiento. Por lo general, gran parte de la culpa la tiene el sifón, un mecanismo que si no está averiado tiene en su interior agua y evita de esa forma que los malos olores salgan por desagües, juntas y poros.

Otro posible origen es que el baño tenga mala ventilación, por lo que no hay renovación de aire, y el ambiente se siente pesado. Pasa igual con los drenajes, pues si no los limpias y los revisas con regularidad, son sitios propensos a acumular suciedad.