Cómo preparar un perfume casero para que tu habitación huela de maravilla

Cuando alguien entra en un espacio y se sumerge en una nube de aroma agradable, siente una sensación de bienestar, como si todo estuviera en armonía. Por esta razón, el perfume del hogar se ha convertido en parte esencial de la experiencia diaria.
En esta ocasión, te enseñaremos una guía para hacer un aromatizador casero para tu habitación, ya que no hay nada mejor que descansar con buen aroma en el ambiente. De esta forma, dejarás de comprar perfumes del mercado que están cargados de químicos.
¿Qué necesito para hacer este perfume casero?
- Aceite vegetal portador (almendras dulces, girasol).
- Aceites esenciales de tu preferencia.
- Varillas de ratán.
Para preparar este aromatizante casero tienes que mezclar 50 ml de aceite vegetal con varias gotas del aceite esencial que tengas en casa; puede ser de lavanda, naranja, jazmín, etc. Coloca los ingredientes en el recipiente de un difusor viejo que tengas. Si no tienes, puedes usar un frasco de vidrio e introducir unas varillas de ratán en la mezcla para que absorban el líquido y expulsen perfume.
Coloca el recipiente en el lugar deseado para que el aroma se difunda lentamente, en este caso puedes colocarlo en la mesa de luz de tu habitación. Si el aroma es muy fuerte para estar cerca de la cama, puedes colocar el frasco en una repisa o un escritorio más alejado.
Consejos para que tu casa huela siempre bien
- Ventila el hogar: abre tus ventanas, al menos 10 minutos, todos los días. Así dejas que el aire circule por toda la casa.
- Cultiva plantas aromáticas: la lavanda, la menta, el laurel y el romero son plantas que deberías tener en el hogar para tener un ambiente fresco y con buen aroma.
- Cuida los textiles: el sofá, las alfombras, las cortinas y más, le dan distición a cualquier ambiente. Sin embargo, se ensucian y se les impregnan los malos olores con facilidad. Es importante lavarlos cada tanto.