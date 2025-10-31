Cómo preparar un perfume casero para que tu ropa parezca recién salida de la tienda

Para este truco no necesitas un suavizante para la ropa, y tampoco un sahumerio. Es ideal para las prendas recién lavadas, para refrescar un tapado colgado en el armario o incluso para perfumar esa remera que usaste solo unas horas, pero quieres que huela mejor.

Ingredientes del perfume casero

125 ml de alcohol etílico (puede ser medicinal o de limpieza, pero sin aroma fuerte).

125 ml de agua destilada o hervida (para que no deje marcas).

20 a 30 gotas de tu aceite esencial de jazmín.

Un recipiente de 250 ml con spray.

perfume para ropa en casa Con esta receta puedes preparar un perfume para la ropa de casa. Imagen: Freepik.

El paso a paso para preparar esta fragancia textil es bastante simple. Primero tienes que verter el alcohol en el frasco elegido, y luego debes sumar el agua destilada. Agrega las gotas de aceite de jazmín, puedes regular la cantidad dependiendo la intensidad del aroma que desees.