Cómo preparar un perfume casero para que tu ropa parezca recién salida de la tienda

Si bien el mercado tiene una variedad infinita de aromatizantes textiles, también existe una forma casera de preparar tu propio perfume para la ropa. No solo es una opción amigable con tu billetera, sino que también resulta fácil preparar porque lleva ingredientes que seguro tienes en tu hogar.
Para este truco no necesitas un suavizante para la ropa, y tampoco un sahumerio. Es ideal para las prendas recién lavadas, para refrescar un tapado colgado en el armario o incluso para perfumar esa remera que usaste solo unas horas, pero quieres que huela mejor.
Ingredientes del perfume casero
- 125 ml de alcohol etílico (puede ser medicinal o de limpieza, pero sin aroma fuerte).
- 125 ml de agua destilada o hervida (para que no deje marcas).
- 20 a 30 gotas de tu aceite esencial de jazmín.
- Un recipiente de 250 ml con spray.
El paso a paso para preparar esta fragancia textil es bastante simple. Primero tienes que verter el alcohol en el frasco elegido, y luego debes sumar el agua destilada. Agrega las gotas de aceite de jazmín, puedes regular la cantidad dependiendo la intensidad del aroma que desees.
Cierra el frasco y agita bien para que se mezclen los ingredientes. Puedes usar el perfume en tus prendas del día a día, en ropa de cama, fundas de sillón, cortinas, toallas y demás. Es importante rociar con moderación, a una distancia prudente para que la prenda no se manche.
Cómo sacar el mal olor de la ropa
- Vinagre blanco: sumerge la ropa en una solución que tenga una parte de vinagre blanco por cuatro de agua durante aproximadamente 30 minutos o una hora. Luego, lava como de costubre y notarás que el mal olor se ha ido.
- Secar al sol: una vez que lavaste la prenda, cuélgala al sol. Los rayos UV ayudan a eliminar bacterias y olores desagradables.
- Bicarbonato: otra opción es remojar la ropa en una mezcla de agua y bicarbonato o puedes aplicarlo directamente sobre la prenda para un tratamiento previo a meter en la lavadora.