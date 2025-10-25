Crea tu propio perfume para la ropa casero: ¿qué ingredientes necesitas?

fragancia para la ropa Puedes preparar una receta de perfume en casa. Imagen: Freepik.

Ingredientes

Una taza de agua destilada o filtrada.

Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Diez gotas de aceite esencial de naranja (puede ser también eucalipto, jazmín o limón).

Una cucharada de glicerina vegetal (es opcional, pero ayuda a que el aroma dure más).

Frasco con atomizador.

Paso a paso: prepara un perfume casero

Para comenzar a preparar este perfume casero para la ropa tienes que mezclar el agua con el bicarbonato de sodio hasta que se disuelva por completo en cualquier recipiente que tengas en casa. Añade las gotas de aceite esencial y la glicerina vegetal. Mezcla bien para integrar todos los ingredientes.

Vierte la mezcla en un frasco con atomizador y agita antes de cada uso. Puedes pulverizar sobre la ropa seca, las sábanas o dentro del placard para disfrutar de un aroma fresco y natural. Es importante rociar a una distancia adecuada, entre unos 20 o 30 centímetros para que el aroma se distribuya de manera uniforme y evitar que la tela se humedezca o se manche.

naranja El aceite esencial de naranja le dará un toque cítrico y fresco al perfume. Imagen: Freepik.

Otro hack que puedes probar es pulverizar el perfume cuando la ropa se encuentre húmeda. Así, el aroma se impregna y cuando la prenda se seca se siente bien intensa la fragancia. Con este truco simple y económico, tu ropa tendrá un aroma agradable y duradero.