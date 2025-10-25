Crea tu propio perfume para la ropa casero: ¿qué ingredientes necesitas?

Los perfumes para la ropa ayudan a mantener esa sensación de frescura entre lavados, sobre todo si guardas las prendas durante mucho tiempo en el armario. Además, perfumar la ropa con aromas naturales puede influir positivamente en el estado de ánimo, aportando calma, energía o bienestar según las esencias que elijas.
Si querés evitar productos comerciales con alcohol o químicos fuertes, hacer tu propio perfume puede ser una excelente opción. Es una alternativa económica, rendidora, demás de que puedes personalizar el aroma según tus gustos y los ingredientes que tienes en el hogar.
Ingredientes
- Una taza de agua destilada o filtrada.
- Dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- Diez gotas de aceite esencial de naranja (puede ser también eucalipto, jazmín o limón).
- Una cucharada de glicerina vegetal (es opcional, pero ayuda a que el aroma dure más).
- Frasco con atomizador.
Paso a paso: prepara un perfume casero
Para comenzar a preparar este perfume casero para la ropa tienes que mezclar el agua con el bicarbonato de sodio hasta que se disuelva por completo en cualquier recipiente que tengas en casa. Añade las gotas de aceite esencial y la glicerina vegetal. Mezcla bien para integrar todos los ingredientes.
Vierte la mezcla en un frasco con atomizador y agita antes de cada uso. Puedes pulverizar sobre la ropa seca, las sábanas o dentro del placard para disfrutar de un aroma fresco y natural. Es importante rociar a una distancia adecuada, entre unos 20 o 30 centímetros para que el aroma se distribuya de manera uniforme y evitar que la tela se humedezca o se manche.
Otro hack que puedes probar es pulverizar el perfume cuando la ropa se encuentre húmeda. Así, el aroma se impregna y cuando la prenda se seca se siente bien intensa la fragancia. Con este truco simple y económico, tu ropa tendrá un aroma agradable y duradero.