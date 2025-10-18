El truco infalible para preparar un perfume casero: tu ropa perecerá recién salida de la tienda

perfume Un buen aroma puede marcar la diferencia. Imagen: Pexels.

Es clave usar perfumes aptos para no arruinar la ropa. Por esto, en esta nota revelamos un truco fácil y económico para preparar una fragancia para textiles del hogar.

Ingredientes

Una taza de agua destilada.

1/2 taza de alcohol de 96°.

De 20 a 30 gotas de aceite esencial de eucalipto.

Una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Un frasco con atomizador o spray.

Prepara un perfume casero para tu ropa

En un recipiente limpio, mezcla el agua destilada con el alcohol. Agrega las gotas de aceite esencial que prefieras. Puedes combinar fragancias, como eucalipto, lavanda y vainilla o limón y romero. Añade el bicarbonato de sodio si quieres reforzar la eliminación de malos olores.

Revuelve bien la mezcla y vierte en el frasco con atomizador para que sea más fácil aromatizar tus prendas. Deja reposar al menos 24 horas para que los aromas se integren mejor. Agita bien el frasco antes de cada uso y rocía a unos 20cm de distancia sobre la prenda limpia y seca.

perfume para ropa Perfuma tu ropa si quieres quitar el olor a encierro del armario. Imagen: Pexels.

Puedes aplicar en toallas, sábanas, cortinas, dentro del armario o en tus prendas de ropa. Evita aplicar directamente sobre telas delicadas como seda o encaje, porque se pueden dañar. Otro consejo para tener en cuenta es aplicar la fragancia justo después de planchar o secar las prendas para que se impregne mejor.