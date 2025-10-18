El truco infalible para preparar un perfume casero: tu ropa perecerá recién salida de la tienda

Cuando quieres que tu casa huela bien no hay nada mejor que tener a mano un perfume apto para textiles, suave y sin químicos. No solo se pueden utilizar en cortinas, toallas y tapicería, sino que también es útil para que tu ropa tenga un aroma fresco y delicioso. A continuación, te compartimos una receta para preparar una fragancia casera para que tus prendas huelan como recién salidas de la boutique.
El olor de la ropa es un indicativo de la higiene de una persona. De hecho, si tus prendas huelen mal, a humedad o a encierro, podrías dar una impresión descuidada aunque estás recién duchado. Afortunadamente, existen perfumes para textiles que puedes comprar en los supermercados y que ayudan dar un aroma delicioso para cuando sacas las prendas del armario.
No puedes utilizar cualquier fragancia en la ropa, ya que se puede dañar con manchas permanentes. La mayoría de las fragancias contienen alcohol, aceites y colorantes que, al aplicarse sobre la tela, pueden filtrarse en las fibras, alterarlas y deteriorarlas.
Es clave usar perfumes aptos para no arruinar la ropa. Por esto, en esta nota revelamos un truco fácil y económico para preparar una fragancia para textiles del hogar.
Ingredientes
- Una taza de agua destilada.
- 1/2 taza de alcohol de 96°.
- De 20 a 30 gotas de aceite esencial de eucalipto.
- Una cucharadita de bicarbonato de sodio.
- Un frasco con atomizador o spray.
Prepara un perfume casero para tu ropa
En un recipiente limpio, mezcla el agua destilada con el alcohol. Agrega las gotas de aceite esencial que prefieras. Puedes combinar fragancias, como eucalipto, lavanda y vainilla o limón y romero. Añade el bicarbonato de sodio si quieres reforzar la eliminación de malos olores.
Revuelve bien la mezcla y vierte en el frasco con atomizador para que sea más fácil aromatizar tus prendas. Deja reposar al menos 24 horas para que los aromas se integren mejor. Agita bien el frasco antes de cada uso y rocía a unos 20cm de distancia sobre la prenda limpia y seca.
Puedes aplicar en toallas, sábanas, cortinas, dentro del armario o en tus prendas de ropa. Evita aplicar directamente sobre telas delicadas como seda o encaje, porque se pueden dañar. Otro consejo para tener en cuenta es aplicar la fragancia justo después de planchar o secar las prendas para que se impregne mejor.