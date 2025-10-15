Prepara un perfume para lograr que tu ropa huela como nueva: con 3 ingredientes y sin químicos

No puedes utilizar cualquier perfume en la ropa, ya que se puede dañar con manchas permanentes. La mayoría de las fragancias contienen alcohol, aceites y colorantes que, al aplicarse sobre la tela, pueden filtrarse en las fibras, alterarlas y deteriorarlas.

Es clave usar perfumes aptos para no arruinar la ropa. Afortunadamente, en este artículo te compartimos una receta fácil y económica para preparar una fragancia para textiles en el hogar, sin utilizar productos químicos.