Prepara un perfume para lograr que tu ropa huela como nueva: con 3 ingredientes y sin químicos

No puedes utilizar cualquier perfume en la ropa, ya que se puede dañar con manchas permanentes. La mayoría de las fragancias contienen alcohol, aceites y colorantes que, al aplicarse sobre la tela, pueden filtrarse en las fibras, alterarlas y deteriorarlas.
Es clave usar perfumes aptos para no arruinar la ropa. Afortunadamente, en este artículo te compartimos una receta fácil y económica para preparar una fragancia para textiles en el hogar, sin utilizar productos químicos.
Ingredientes
- 200 ml de agua destilada.
- 10 gotas de aceite esencial de tu elección.
- Dos cucharadas de glicerina vegetal.
Cómo preparar perfume casero
Para comenzar tienes que mezclar el agua destilada con la glicerina en un frasco limpio. Agrega las gotas de aceite esencial de lavanda, limón, rosas o el que tengas en casa. Agita bien y deja reposar durante 24 horas para intensificar el aroma.
Puedes verter el perfume en un atomizador o frasco con spray para aplicar sobre la ropa antes de guardarla o al momento de plancharla. Recuerda que la intensidad del aroma puede variar según la cantidad de esencia que utilices, así que siéntete libre de ajustar las proporciones según tus preferencias personales.
Recomendaciones para que tus prendas huelan bien
- Evita guardar las prendas húmedas porque generan malos olores.
- Lava tu ropa con bicarbonato de sodio y vinagre blanco: dos ingredientes que eliminan malos olores.
- Guarda la ropa con papel perfumado: un truco sencillo para que siempre huela a fresco y limpio.
- Usa bolsitas aromáticas en el armario: puedes hacerlas con flores secas y aceites esenciales.
- Rocía el perfume antes de planchar: así el aroma se impregna mejor en la tela.