Prepara perfume casero para tu ropa con solo cuatro ingredientes económicos

Aprende a preparar perfume para que tus prendas tengan un aroma fresco y delicioso. Escoge tu fragancia favorita y rocía todo tu placard

Paula García
Paula García
Aprende a preparar perfume casero para ropa. Imagen: Pexels.

El perfume de tu ropa es importante para causar una buena impresión, sobretodo en ocasiones especiales, entrevistas de trabajo, citas y demás. Por eso, en este artículo compartimos una receta para que aprendas a preparar un aromatizador casero para que tus prendas huelan rico.

El aroma de la ropa es un indicativo de la higiene de una persona. Si te encuentras recién salido de la ducha pero tus prendas huelen a humedad, encierro o tabaco, no tiene sentido ya que proyectarás mal olor.

Un perfume delicioso, que evoque sentimientos y destelle esplendor convierte cualquier prenda en algo sofisticado sin importar su precio o diseño. Obviamente, oler bien no es sinónimo de poder, sino de placer, pues pocas cosas son tan agradables como sentir un aroma fresco y limpio en la ropa.

perfume para ropa
La ropa con buen aroma causa buena impresión. Imagen: Pexels.

No hace falta echar cantidades exorbitantes de suavizante para que una camisa o vestido huela a rosas. A veces, la clave es preparar un perfume casero para ropa con los ingredientes adecuados.

Ingredientes

  • 90 ml de agua destilada.
  • 350 ml de alcohol de farmacia.
  • Diez gotas de aceite esencial de jazmín.
  • Una cucharada de bicarbonato de sodio.
  • Un frasco con atomizador.

El paso a paso para preparar perfume casero

Mezcla el agua con el bicarbonato de sodio hasta que se disuelva en cualquier recipiente que tengas en casa. Agrega el alcohol y las gotas de aceite esencial de jazmín. Agita bien la mezcla y vierte en un atomizador o recipiente con spray.

flores de jazmin
Si quieres que tu ropa huela a jazmín, prepara este perfume casero. Imagen: Pexels.

Deja reposar en un lugar fresco y oscuro durante 24 horas antes de usar. Pulveriza sobre la ropa a una distancia de 20 cm para un aroma limpio y floral. De hecho, puedes perfumar tu ropa antes de guardarla en el armario. Así, cuando quieras usarla no tendrá olor a encierro o humedad, sino aroma a flores y jazmín.

