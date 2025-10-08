Prepara perfume casero para tu ropa con solo cuatro ingredientes económicos

perfume para ropa La ropa con buen aroma causa buena impresión. Imagen: Pexels.

No hace falta echar cantidades exorbitantes de suavizante para que una camisa o vestido huela a rosas. A veces, la clave es preparar un perfume casero para ropa con los ingredientes adecuados.

Ingredientes

90 ml de agua destilada.

350 ml de alcohol de farmacia.

Diez gotas de aceite esencial de jazmín .

. Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Un frasco con atomizador.

El paso a paso para preparar perfume casero

Mezcla el agua con el bicarbonato de sodio hasta que se disuelva en cualquier recipiente que tengas en casa. Agrega el alcohol y las gotas de aceite esencial de jazmín. Agita bien la mezcla y vierte en un atomizador o recipiente con spray.

flores de jazmin Si quieres que tu ropa huela a jazmín, prepara este perfume casero. Imagen: Pexels.

Deja reposar en un lugar fresco y oscuro durante 24 horas antes de usar. Pulveriza sobre la ropa a una distancia de 20 cm para un aroma limpio y floral. De hecho, puedes perfumar tu ropa antes de guardarla en el armario. Así, cuando quieras usarla no tendrá olor a encierro o humedad, sino aroma a flores y jazmín.