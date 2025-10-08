Trabajo en Mendoza: empresa de turismo busca recepcionista para sumar a su equipo

Personas con capacidad organizativa y con orientación hacia el establecimiento de relaciones interpersonales positivas y, sobre todo, orientadas a trabajar colaborativamente y en equipo.

Manejo de paquete Office, en particular Excel y Outlook. Valoraremos conocimientos de sistemas de gestión.

Experiencia comprobable en funciones similares.

Disponibilidad para trabajar full time de manera presencial.

La posición de este trabajo, tal y como lo anuncia la citada oferta, es en relación de dependencia, con política de vacaciones flexible y progreso económico, según resultados.

trabajo, computrabajo.jpg Puedes aplicar a esta vacante a través del sitio Computrabajo.

En el caso de quedar efectivo en el trabajo, las principales funciones del empleado serán las que se muestran a continuación:

Atención al público (presencial, mail y telefónicamente).

Aplicación de pagos (transferencias, depósitos, etc.).

Procesamiento de tarjetas de crédito.

Control y seguimiento de cuentas corrientes.

Conciliación de saldo de las cuentas.

Para aplicar a esta vacante, deberás postularte creándote una cuenta en el sitio Computrabajo y cargando tu currículum.

La pregunta que debes realizar en una entrevista de trabajo para quedarte con el puesto

A través de su cuenta de TikTok, la influencer @gingermd compartió un video bajo el título "qué preguntar en la entrevista de trabajo" argumentando que la uso en todos los procesos que tuvo y siempre con resultado positivo.

Según la mujer, el momento clave para hacer esta pregunta es el final de la entrevista de trabajo. En este momento, es ideal preguntarle al entrevistador y cambiar por completo los roles habituales.

“Si soy el candidato elegido y quedo en el puesto, me gustaría saber ¿cómo sería mi primer día?”, debes decir con seguridad. Incluso, la protagonista del video aclaró que siempre le han dicho que esta es una muy buena pregunta.

Al responder, el reclutador explicará qué labores tendría que realizar el empleado en ese primer día y, de esa manera, se lo imaginará en el puesto de trabajo.