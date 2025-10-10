El mejor perfume casero para tu ropa lleva pocos ingredientes y es único

perfume para ropa En el mercado existen diversas fragancias para ropa. Imagen: Freepik.

Ingredientes

400 ml de alcohol de 96º.

90 ml de agua destilada.

Esencia de rosas.

El mejor perfume para tu ropa

Lo primero que tienes que hacer para preparar este perfume es colocar el alcohol en una botella con pulverizador. Luego, agrega la esencia de rosas, la cantidad depende de la intensidad de aroma que prefieras. Añade el agua destilada y mezcla bien todos los ingredientes.

Una vez preparada la mezcla, puedes rociarla sobre tu ropa para que tenga un aroma agradable y duradero. Este perfume es perfecto para revitalizar las prendas que han estado guardadas en el fondo del placard o incluso para usar en ropa de cama, cortinas y prendas que quieras impregnar con un aroma floral y fresco.

El alcohol, los aceites e incluso los tintes de algunas fragancias pueden dejar marcas de decoloración en los tejidos claros o delicados. Por esta razón, es importante rociar el perfume a una distancia prudente.

PETALOS DE ROSA Este perfume para textiles huele a pétalos de rosa. Imagen: Freepik.

Cabe aclarar que esta receta utiliza esencia de rosas, pero se puede reemplazar por la esencia que tengas en casa o el aroma que más te guste. Aquí lo ideal es crear un perfume personalizado y único, así todos reconocerán tu aroma.