Hervir hojas de laurel y rodajas de limón

Estas dos hierbas naturales no solo sirven en la gastronomía. Si las combinas pueden convertirse en una excelente perfume para tu hogar. Hervir hojas de laurel con rodajas de limón puede ser una alternativa ideal para que tu casa tenga un aroma fresco y especiado.

limon Hierve rodajas de limón con hojas de laurel para aromatizar tu hogar. Imagen: Freepik.

Para preparar este aromatizante casero, lo único que tienes que hacer es colocar en una olla varias hojas de laurel y unas rodajas de limón en agua. Deja hervir unos minutos y permite que el vapor se esparza por el ambiente. También, puedes dejar enfriar la mezcla y colocarla en un atomizador para usarla como perfume en diferentes habitaciones.

Usos del laurel

El laurel es una hoja aromática rica en aceites esenciales, minerales y antioxidantes que confiere a caldos, guisos e infusiones propiedades digestivas, antiinflamatorias y relajantes. Desde tiempos inmemorables ha sido utilizado para aliviar todo tipo de malestar digestivo, incluyendo flatulencias y diarrea.

Muchos beben té de laurel en ayunas porque disminuye la hinchazón producida por la digestión, reduce los niveles de colesterol LDL o malo, fortalece el sistema inmunitario, además de que contribuye a relajar el sistema nervioso.

hojas de laurel El nombre del árbol con hojas aromáticas es Laurus nobilis. Imagen: Pixabay.

Usos del limón

El limón es un fruto muy utilizado para quitar manchas en la ropa. El ácido cítrico que contiene ayuda a romper las manchas y a aclarar las telas. Se lo combina con sal para frotar, o con una mezcla de agua y bicarbonato.