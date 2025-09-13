Qué pasa si hierves hojas de laurel con rodajas de limón. Imagen: Pexels.

El laurel y el limón son dos clásicos infaltables en la cocina. Pero más allá de su uso en sopas, carnes o infusiones, la combinación de ambos hervidos en agua esconde un secreto que miles de familias ponen en práctica. A continuación, develamos un truco que puedes implementar en tu hogar.

El laurel es una planta apreciada por sus hojas de aroma intenso y sabor característico. Los cocineros la utilizan para realzar guisos, sopas y salsas, mientras que en la antigüedad se le atribuían propiedades medicinales, como favorecer la digestión y aliviar malestares respiratorios.

El limón es un fruto cítrico reconocido por su frescura y versatilidad. Su jugo y cáscara se emplean en bebidas, postres y platillos salados. Además, es rico en vitamina C y tiene un aroma con efecto revitalizante, de hecho es ampliamente utilizado en productos cosméticos y de limpieza.

Hervir hojas de laurel y rodajas de limón

Estas dos hierbas naturales no solo sirven en la gastronomía. Si las combinas pueden convertirse en una excelente perfume para tu hogar. Hervir hojas de laurel con rodajas de limón puede ser una alternativa ideal para que tu casa tenga un aroma fresco y especiado.

limon
Hierve rodajas de lim&oacute;n con hojas de laurel para aromatizar tu hogar. Imagen: Freepik.

Para preparar este aromatizante casero, lo único que tienes que hacer es colocar en una olla varias hojas de laurel y unas rodajas de limón en agua. Deja hervir unos minutos y permite que el vapor se esparza por el ambiente. También, puedes dejar enfriar la mezcla y colocarla en un atomizador para usarla como perfume en diferentes habitaciones.

Usos del laurel

El laurel es una hoja aromática rica en aceites esenciales, minerales y antioxidantes que confiere a caldos, guisos e infusiones propiedades digestivas, antiinflamatorias y relajantes. Desde tiempos inmemorables ha sido utilizado para aliviar todo tipo de malestar digestivo, incluyendo flatulencias y diarrea.

Muchos beben té de laurel en ayunas porque disminuye la hinchazón producida por la digestión, reduce los niveles de colesterol LDL o malo, fortalece el sistema inmunitario, además de que contribuye a relajar el sistema nervioso.

hojas de laurel
El nombre del &aacute;rbol con hojas arom&aacute;ticas es Laurus nobilis. Imagen: Pixabay.

Usos del limón

El limón es un fruto muy utilizado para quitar manchas en la ropa. El ácido cítrico que contiene ayuda a romper las manchas y a aclarar las telas. Se lo combina con sal para frotar, o con una mezcla de agua y bicarbonato.

