Qué tendencias de moda se usarán en la temporada primavera-verano 2025, según el BAFWEEK

Moda BAFWEEK Las bermudas y las prendas tejidas se usarán en la temporada primavera-verano 2025.

Las bermudas se usarán en tejidos como lino, gabardina y denim, y los largos pueden ser variados, ya que pueden ser mini o llegar hasta debajo de la rodilla. Además, esta prenda puede combinarse con sandalias o tacos, fusionando comodidad y elegancia.

Por otro lado también se vieron muchos pañuelos, los cuales ya han dejado de ser un simple accesorio. Puedes ir en la cabeza, al cuello o en carteras, sumando color y personalidad a cada look. También pueden usarse como top, como falda o incluso arriba de un pantalón como si fuera un cinto.

El tiro bajo noventoso regresó con fuerza, y es amado y odiado por igual. El tiro bajo puede combinarse con blusas cropped y materiales como denim y lino. También se vieron prendas en crochet, las cuales aportan un look bohemio y artesanal, celebrando la textura y el detalle.

La tendencia blokecore también brillo en el BAFWEK, ya que introdujo una estética urbana con prendas oversize y colores block. Los cinturones dobles o triples se convirtieron en protagonistas, jugando con proporciones y materiales para elevar cualquier outfit.

Las prendas sastreras también se usarán mucho en esta temporada primavera-verano 2025, ya que no solo sirven para conseguir looks elegantes y serios, sino que también se trata de un tejido fresco.

Tendencias BAFWEEK Combinar texturas, colores y estilos será tendencia en esta primavera 2025.

En cuanto a los colores de las prendas, los diseñadores apostaron por tonos tierra y neutros, mientras que otros eligieron colores vibrantes y metálicos. Los tonos intensos, como los rojos sangre y los acentos metálicos, fueron utilizados para expresar dinamismo y energía.