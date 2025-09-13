Inicio Sociedad Moda
Qué tendencias de moda se usarán en la temporada primavera-verano 2025, según el BAFWEEK

Año tras año, las pasarelas del BAFWEEK sorprenden con sus prendas, colecciones y estilos. Descubre qué se usará en la temporada primavera-verano 2025

Paula Alonso
Descubre qué tejidos, colores y estilos se usarán durante la temporada primavera-verano 2025

Desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre se llevó a cabo en Buenos Aires una nueva edición del BAFWEEK. Si bien han pasado algunos días de la finalización de este evento, todavía se está hablando de todas las tendencias de moda que se usarán en la temporada primavera-verano 2025.

¿Qué tendencias de moda se usarán en la temporada primavera-verano 2025?

Layering, bermudas, pañuelos, crochet y tiro bajo

Las pasarelas del BAFWEEK se destacaron por su audacia y autenticidad, explorando la nostalgia y la autoexpresión. La tendencia que más se vio fue la del layering, la cual consiste en combinar tops sobre camisas permitió jugar con largos, texturas y estampas, transformando cualquier outfit en una propuesta dinámica y sofisticada.

Moda BAFWEEK
Las bermudas y las prendas tejidas se usarán en la temporada primavera-verano 2025.

Las bermudas se usarán en tejidos como lino, gabardina y denim, y los largos pueden ser variados, ya que pueden ser mini o llegar hasta debajo de la rodilla. Además, esta prenda puede combinarse con sandalias o tacos, fusionando comodidad y elegancia.

Por otro lado también se vieron muchos pañuelos, los cuales ya han dejado de ser un simple accesorio. Puedes ir en la cabeza, al cuello o en carteras, sumando color y personalidad a cada look. También pueden usarse como top, como falda o incluso arriba de un pantalón como si fuera un cinto.

El tiro bajo noventoso regresó con fuerza, y es amado y odiado por igual. El tiro bajo puede combinarse con blusas cropped y materiales como denim y lino. También se vieron prendas en crochet, las cuales aportan un look bohemio y artesanal, celebrando la textura y el detalle.

La tendencia blokecore también brillo en el BAFWEK, ya que introdujo una estética urbana con prendas oversize y colores block. Los cinturones dobles o triples se convirtieron en protagonistas, jugando con proporciones y materiales para elevar cualquier outfit.

Las prendas sastreras también se usarán mucho en esta temporada primavera-verano 2025, ya que no solo sirven para conseguir looks elegantes y serios, sino que también se trata de un tejido fresco.

Tendencias BAFWEEK
Combinar texturas, colores y estilos será tendencia en esta primavera 2025.

En cuanto a los colores de las prendas, los diseñadores apostaron por tonos tierra y neutros, mientras que otros eligieron colores vibrantes y metálicos. Los tonos intensos, como los rojos sangre y los acentos metálicos, fueron utilizados para expresar dinamismo y energía.

