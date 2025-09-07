Inicio Espectáculos Conicet
BAFWEEK

La bióloga del CONICET que brilló y debutó como modelo en la pasarela del BAFWEEK

Es bióloga e investigadora del CONICET y debutó como modelo en las pasarelas del BAFWEEK. A continuación te decimos de quién se trata

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Nadia Coralina deslumbró a los asistentes del BAFWEEK al debutar como modelo

Nadia Coralina deslumbró a los asistentes del BAFWEEK al debutar como modelo

El streming que el CONICET realizó en Mar del Plata se volvió uno de los eventos más vistos por los argentinos en las redes sociales.

La semana pasada, Buenos Aires vivió a pleno la semana del BAFWEEK, donde diversos diseñadores y marcas presentaron sus nuevas colecciones de moda.

Si bien estos desfiles contaron con la presencia de modelos consagradas, hubo una que llamó la atención de los asistentes: una bióloga del CONICET.

¿Qué bióloga del CONICET desfiló en el BAFWEEK?

El desfile de la marca Gusmán en el BAFWEEK contó con la presencia de una modelo muy especial: Nadia Coralina, Investigadora del CONICET.

Nadia Coralina CONICET
Nadia Coralina, la bi&oacute;loga del CONICET que desfil&oacute; en el BAFWEEK.&nbsp;

Nadia Coralina, la bióloga del CONICET que desfiló en el BAFWEEK.

El destile de la nueva colección de Gusmán se llevó a cabo en los jardines del Museo Larreta en el barrio de Belgrano. A pesar de la lluvia, los invitados pudieron disfrutar de una propuesta muy autóctona que reinterpreta la tradición desde una mirada urbana y contemporánea.

"TURUCUTO es un hilo que une infancias, calles empedradas, aromas de caña y azahares, el calor seco que se pega a la piel y la textura de los recuerdos", aseguran desde la marca.

Esta propuesta de Gusmán nace de la memoria sensorial de Agustina Collado y Oscar Cabrera, un viaje íntimo a su Tucumán natal.

Embed - Nadia on Instagram: "Atrás de escena. OTRO DIA PERDIDO. entrevista con Mario Pergolini. Feliz, gracias"
View this post on Instagram

A post shared by Nadia (@nadia.coralina)

Como mencionamos previamente, una de las modelos del BAFWEEK fue Nadia Cerino, conocida como Nadia Coralina, bióloga marina e investigadora del CONICET, quien fue una de las difusoras de la histórica transmisión en vivo desde el cañón submarino de Mar del Plata.

La bióloga e investigadora del CONICET lució en la pasarela un conjunto a rayas celestes y blancas de top, chaleco y pantalón de vestir.

¿Qué otra modelo "sorpresa" formó parte del BAFWEEK?

Además de Nadia Coralina que desfiló para Gusmán, también debemos mencionar la presencia de la conductora y periodista Elizabeth "La Negra" Vernaci quien cerró el desfile de la marca Bolivia con un vestuario de inspiración marinera: blazer blanco con parches náuticos, camisa a juego, corbata a rayas azul con blanco y pantalón holgado azul navy. Un par de zapatillas blancas y anteojos de sol de marco translúcido completaron el look.

Temas relacionados:

Te puede interesar