Santiago Motorizado presenta su primer disco solista en Mendoza

El disco fue grabado en dos etapas: la primera en 2021 en los estudios Romaphonic de Buenos Aires y la segunda en 2024 en Sonic Ranch, Texas. La producción estuvo a cargo de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago.

Como parte de la gira de lanzamiento, Santiago Motorizado recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. La presentación en Mendoza es parte de esta gira, consolidando su propuesta solista que combina nostalgia, exploración sonora y la autenticidad de su trayectoria.

Sobre el artista

Santiago Barrionuevo es músico, compositor y cantante, reconocido por ser el líder y vocalista de la banda El Mató a un Policía Motorizado, una de las más influyentes de la escena independiente argentina y latinoamericana.

Además de su carrera solista, también ha participado en proyectos para cine y televisión, como la banda sonora del reestreno de la serie Okupas, que dio origen al disco "Canciones Sobre una Casa", "Cuatro Amigos y un Perro", y la película "La muerte no existe y el amor tampoco".