Santiago Motorizado presenta su primer disco solista en Mendoza

El líder de El Mató a un Policía Motorizado llega a la provincia para un show íntimo en el que recorrerá las canciones de su álbum debut, “El Retorno”

Por UNO
Santiago Motorizado se presenta el jueves en Mendoza. 

"El Retorno" reúne once canciones que Santiago Barrionuevo compuso hace más de una década, explorando un universo sonoro más íntimo y pop, paralelo a su trabajo con El Mató a un Policía Motorizado. Con letras cargadas de humor, referencias al cine, el amor, el fútbol y la cultura que lo atraviesa, el álbum revela el costado más personal del artista.

Santiago Motorizado 3
Santiago Motorizado en modo solista, este jueves en Mendoza.&nbsp;

Los primeros adelantos del disco, “Google Maps” y “La Revolución”, sirvieron como una introducción a la nueva identidad sonora y lírica de Santiago. Las composiciones, que en sus inicios circularon en pequeños círculos, cobran nueva vida con arreglos renovados y una banda completa que potencia su esencia romántica y emotiva. La sonoridad tranquila e indie rock del álbum mantiene su sello, sin desprenderse de su núcleo creativo.

El disco fue grabado en dos etapas: la primera en 2021 en los estudios Romaphonic de Buenos Aires y la segunda en 2024 en Sonic Ranch, Texas. La producción estuvo a cargo de Felipe Quintans, Eduardo Bergallo y el propio Santiago.

Como parte de la gira de lanzamiento, Santiago Motorizado recorrerá varias ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. La presentación en Mendoza es parte de esta gira, consolidando su propuesta solista que combina nostalgia, exploración sonora y la autenticidad de su trayectoria.

Sobre el artista

Santiago Barrionuevo es músico, compositor y cantante, reconocido por ser el líder y vocalista de la banda El Mató a un Policía Motorizado, una de las más influyentes de la escena independiente argentina y latinoamericana.

Además de su carrera solista, también ha participado en proyectos para cine y televisión, como la banda sonora del reestreno de la serie Okupas, que dio origen al disco "Canciones Sobre una Casa", "Cuatro Amigos y un Perro", y la película "La muerte no existe y el amor tampoco".

