Cultura destinó $6 millones para el ganador del concurso de imagen de la Fiesta de la Vendimia 2026

Atención los interesados

El miércoles 10 de septiembre, a las 12, habrá una reunión informativa para los interesados. Será en la sala Elina Alba (España y Gutiérrez, Ciudad).

Pueden participar, de forma individual, egresados de carreras de Diseño Gráfico y/o Comunicación Visual, nivel superior, universitario, terciario o tecnicatura y de forma grupal o equipos de trabajo conformados por dos o más personas, de las cuales al menos un integrante debe ser egresado de carreras de Diseño Gráfico y/o Comunicación Visual, nivel superior universitario; terciario o tecnicatura.

Los participantes deberán ser de nacionalidad argentina y mayores de 18 años. Las propuestas deben reflejar el significado que tiene la Fiesta Nacional de la Vendimia -90° aniversario y el calendario vendimial- en su contexto social y cultural para la edición 2026.

"El objetivo de la Fiesta de la Vendimia es poner en valor y promocionar las bondades culturales y turísticas de Mendoza", indicaron desde Cultura.

Se detalló que "el concepto de sistema es para dar una imagen integrada y fuerte a todas las piezas comunicacionales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Aquí radica la importancia de que cada pieza cumpla su función específica y que se articule con las restantes. Las propuestas deberán ser pensadas para soportes físicos y digitales.

El jurado estará integrado por:

Tres representantes nominados por la Subsecretaría de Cultura: Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle.

Jurados invitados especiales: Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale.

Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la UCuyo: Verónica Carbone.

Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi.

Representante por Universidad Champagnat: Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro. Representante por Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini

Representante por Universidad de Mendoza: Leticia Fernanda Paladini Representante por sorteo de Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias e Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás

Representante de Adimza (Asociación de Diseñadores de Mendoza): Susana Cabrera.

Representante de Emetur: Luis Serrano.

Veedor con voz, pero sin voto, designado por la Subsecretaría: Walter Gazzo.

Para conocimiento de los interesados habrá ejemplares del libro “La Vendimia para ver” de Ariel y Fabián Sevilla para ser consultados en la Biblioteca Pública General San Martín.Además, se adjunta una breve descripción de la historia de la Fiesta Nacional de la Vendimia y un brief redactado por los jurados invitados especiales Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale.

Las bases y anexos se pueden consultar y descargar en esta página.