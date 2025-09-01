Si se contesta al silbido

Si se contesta al silbido, el diablo vendrá por ti

Existen una gran cantidad de mitos a lo largo del mundo, pero esta es uno que comparten muchas culturas. Se advierte que no se debe silbar de noche porque llama al diablo. A continuación te contaremos todo sobre esta creencia y la razón por la que se comenzó a difundir.

Creencia compartida de la noche

La creencia popular de que "no silbar de noche porque llama al diablo" o a espíritus es una superstición común en muchas culturas, incluyendo algunas de América Latina y Asia, como la japonesa. Dependiendo del lugar, se asocia con la llegada de entes sobrenaturales, demonios, fantasmas o incluso la mala suerte.

noche
Es un silbido fino y estrepitoso que se escucha en la noche

  • América Latina: en algunas regiones, como la zona del litoral argentino y el noroeste, se cree que silbar de noche puede convocar al Pombero, una criatura de la leyenda guaraní que merodea en los montes y puede ser perjudicial para quienes no respetan la naturaleza. En otras partes de Latinoamérica, también se asocia con el diablo.
  • Asia: las leyendas japonesas sugieren que los silbidos nocturnos pueden llamar la atención de los yokai (espíritus o criaturas sobrenaturales). Los chinos Han creen que invitan a los fantasmas a entrar en los hogares.
  • Otras culturas: se han registrado creencias similares en otras partes del mundo, como en algunas culturas indígenas de América del Norte y en los maoríes de Nueva Zelanda, quienes creen que silbar después de medianoche puede provocar una respuesta de los kehua (fantasmas).

Por qué se originó

Una teoría sugiere que el silbido de la noche es una advertencia. En la naturaleza, los animales se quedan en silencio cuando detectan un depredador. Así, la falta de ruido de los animales pequeños al atardecer podría interpretarse como que hay algo peligroso cerca, y el silbido podría ser una forma de alertar o, en un contexto sobrenatural, de atraer la atención de lo "peligroso".

hombre silbando
Nunca se debe silbar en el campo porque el sonido podr&iacute;a ser respondido por el diablo

En algunas culturas, se considera que el silbido es una forma de comunicarse con el más allá, y por ello hacerlo por la noche puede ser una invitación a los malos espíritus o a la fortuna adversa.

En un sentido más amplio, el temor a la oscuridad y a lo desconocido puede haber dado origen a esta superstición, creando una advertencia para evitar ser víctima de lo que habita en la noche.

