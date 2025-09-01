Por qué se originó

Una teoría sugiere que el silbido de la noche es una advertencia. En la naturaleza, los animales se quedan en silencio cuando detectan un depredador. Así, la falta de ruido de los animales pequeños al atardecer podría interpretarse como que hay algo peligroso cerca, y el silbido podría ser una forma de alertar o, en un contexto sobrenatural, de atraer la atención de lo "peligroso".

hombre silbando Nunca se debe silbar en el campo porque el sonido podría ser respondido por el diablo

En algunas culturas, se considera que el silbido es una forma de comunicarse con el más allá, y por ello hacerlo por la noche puede ser una invitación a los malos espíritus o a la fortuna adversa.

En un sentido más amplio, el temor a la oscuridad y a lo desconocido puede haber dado origen a esta superstición, creando una advertencia para evitar ser víctima de lo que habita en la noche.