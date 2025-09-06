Cuatro galpones de la Feria de Guaymallén se incendiaron este sábado en la noche y 10 dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguirlo. Parte de la estructura colapsó. Además, una bombera resultó lesionada por la caída de un portón y tuvo que ser hospitalizada.
Videos: una bombero sufrió lesiones por la caída de un portón en el incendio de la Feria de Guaymallén
Los vecinos alertaron sobre el incendio en la Feria de Guaymallén, a través de un llamado al 911. Otros bomberos sufrieron quemaduras