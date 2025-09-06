Inicio Sociedad Feria de Guaymallén
Siniestro

Videos: una bombero sufrió lesiones por la caída de un portón en el incendio de la Feria de Guaymallén

Los vecinos alertaron sobre el incendio en la Feria de Guaymallén, a través de un llamado al 911. Otros bomberos sufrieron quemaduras

Por UNO
Cerca de las 20 se reportó un incendio en la Feria de Guaymallén.

Cerca de las 20 se reportó un incendio en la Feria de Guaymallén.

Cuatro galpones de la Feria de Guaymallén se incendiaron este sábado en la noche y 10 dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron para extinguirlo. Parte de la estructura colapsó. Además, una bombera resultó lesionada por la caída de un portón y tuvo que ser hospitalizada.

La Policía y los rescatistas tomaron conocimiento del hecho cerca de las 20, por un llamado al 911 en el que los vecinos reportaron el incendio en la Feria de Guaymallén. Desde el exterior podían verse las grandes columnas de humo, tanto desde diversos sectores de ese departamento y como de la Ciudad de Mendoza.

Personal Policial arribó al lugar y realizó tareas preventivas; informando que había autos dentro de la feria, por lo que organizaron su evacuación.

Embed - Se incendiaron 4 galpones en la Feria de Guaymallén
Embed - La Policía y Los Bomberos evacúan la Feria de Guaymallén por un incendio en 4 galpones
Embed - Diez dotaciones de Bomberos trabajan para extinguir el incendio en la Feria de Guaymallén

Producto de las grandes dimensiones de las llamas, otros bomberos también sufrieron quemaduras.

El Ministerio de Seguridad informó que el incendio fue controlado y se realizarán tareas de enfriamiento durante toda la noche.

En el reporte policial detallaron que tres galpones resultaron con pérdidas de cámaras de frío, varios sampi, un camión y mercaderías varias.

Producción periodística: Matías Pascualetti, Pablo Gamba, Nina Lesik.

Temas relacionados:

Te puede interesar