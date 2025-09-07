Inicio Sociedad Diferencia
Señales de tránsito: cuál es la diferencia entre una línea amarilla continua y discontinua en la ruta

Hay cosas básicas a la hora de manejar que son cotidianas, pero que pueden pasar de largo. ¿Cuál es la diferencia entre una línea continua y otra punteada?

Cuando manejamos es común encontrar diferentes señalizaciones, pero no siempre reflexionamos sobre el significado de las líneas de división. Para aclarar dudas sobre su interpretación, te contamos cuál es la diferencia entre dos muy comunes y particulares que se ven en las calles: las líneas amarillas, continuas o punteadas.

Las líneas en las calles y rutas son marcas viales o señales de tránsito, esenciales para organizar la circulación y evitar accidentes. Sin embargo, no todos los conductores tienen claro el significado de cada forma en la línea ni de cada color. Saber cuál es la diferencia entre ellas puede evitar multas y, sobre todo, salvar vidas.

Qué significa las líneas amarillas en la ruta

Comprender el propósito detrás de cada color es tan importante como conocer las señales de tránsito o respetar los límites de velocidad

Seguramente has notado que al conducir por una calle o ruta, hay líneas blancas, amarillas, rectas, puntadas. Cada una de ellas indican algo particular que el conductor debe saber.

A diferencia de las líneas blancas, que se utilizan específicamente para separar flujos de tráfico que se mueven en el mismo sentido; las líneas de color amarillo, se emplean para hacer separación entre tránsito de sentido contrario. Esto es lo que encontramos comúnmente en carreteras de doble sentido donde no hay una barrera física que separe ambas direcciones de circulación.

Es decir, la importancia de la línea amarilla radica en su función de advertir a los conductores sobre la presencia inminente de tráfico en contraflujo, un factor de riesgo principal en colisiones frontales.

Cuál es la diferencia entre línea amarilla continua y discontinua

Cuando la línea amarilla es continua, el conductor no se puede adelantar

La línea amarilla continua indica que está terminantemente prohibido cruzarla o adelantar a otro vehículo. Esto se debe a que la zona señalizada suele ser peligrosa, con poca visibilidad, curvas, pendientes o sectores donde el sobrepaso podría ocasionar accidentes graves.

Respetar esta línea es una obligación: si un conductor la ignora y realiza un adelantamiento, puede recibir sanciones de tránsito y poner en riesgo la vida de todos los ocupantes del auto y terceros.

Es decir, cruzar una línea amarilla, especialmente si es continua, implica un riesgo mucho mayor que cruzar una línea blanca (si está permitido), ya que significa invadir el carril por donde circulan vehículos de frente.

Cuando la línea amarilla es discontinua o punteada indica que se puede adelantar, siempre y cuando el conductor lo haga con precaución

En cambio, la línea amarilla discontinua señala que el adelantamiento está permitido, pero solo si las condiciones de visibilidad y seguridad lo permiten. El conductor debe asegurarse de que no venga otro vehículo de frente, calcular la distancia y velocidad, y realizar la maniobra de manera rápida, pero segura.

Es importante destacar que el hecho de que la línea lo permita no significa que siempre sea conveniente adelantar. La prudencia y el criterio del conductor siguen siendo determinantes, ya que, puede permitir adelantar si no hay tráfico aproximándose de frente.

En Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación. En el caso de las señales que hoy vimos, ambas tienen como objetivo ordenar el tránsito y evitar maniobras peligrosas. El incumplimiento de estas señales puede derivar en multas, la retención de la licencia e incluso en accidentes.

