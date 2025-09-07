Señales de tránsito: cuál es la diferencia entre una línea amarilla continua y discontinua en la ruta

A diferencia de las líneas blancas, que se utilizan específicamente para separar flujos de tráfico que se mueven en el mismo sentido; las líneas de color amarillo, se emplean para hacer separación entre tránsito de sentido contrario. Esto es lo que encontramos comúnmente en carreteras de doble sentido donde no hay una barrera física que separe ambas direcciones de circulación.

Es decir, la importancia de la línea amarilla radica en su función de advertir a los conductores sobre la presencia inminente de tráfico en contraflujo, un factor de riesgo principal en colisiones frontales.

Cuál es la diferencia entre línea amarilla continua y discontinua

lineas amarillas continuas en la ruta Cuando la línea amarilla es continua, el conductor no se puede adelantar

La línea amarilla continua indica que está terminantemente prohibido cruzarla o adelantar a otro vehículo. Esto se debe a que la zona señalizada suele ser peligrosa, con poca visibilidad, curvas, pendientes o sectores donde el sobrepaso podría ocasionar accidentes graves.

Respetar esta línea es una obligación: si un conductor la ignora y realiza un adelantamiento, puede recibir sanciones de tránsito y poner en riesgo la vida de todos los ocupantes del auto y terceros.

Es decir, cruzar una línea amarilla, especialmente si es continua, implica un riesgo mucho mayor que cruzar una línea blanca (si está permitido), ya que significa invadir el carril por donde circulan vehículos de frente.

lineas amarillas discontinuas en la ruta Cuando la línea amarilla es discontinua o punteada indica que se puede adelantar, siempre y cuando el conductor lo haga con precaución

En cambio, la línea amarilla discontinua señala que el adelantamiento está permitido, pero solo si las condiciones de visibilidad y seguridad lo permiten. El conductor debe asegurarse de que no venga otro vehículo de frente, calcular la distancia y velocidad, y realizar la maniobra de manera rápida, pero segura.

Es importante destacar que el hecho de que la línea lo permita no significa que siempre sea conveniente adelantar. La prudencia y el criterio del conductor siguen siendo determinantes, ya que, puede permitir adelantar si no hay tráfico aproximándose de frente.

En Argentina, las señales de tránsito cumplen un rol fundamental para garantizar la seguridad vial y el orden en la circulación. En el caso de las señales que hoy vimos, ambas tienen como objetivo ordenar el tránsito y evitar maniobras peligrosas. El incumplimiento de estas señales puede derivar en multas, la retención de la licencia e incluso en accidentes.