Hay que evitar descender el número de la temperatura del aire acondicionado en primavera

Con la primavera a la vuelta de la esquina, muchas personas se preguntan acerca de la temperatura ideal para usar el aire acondicionado, y lo cierto es que la respuesta puede sorprender. Se recomienda evitar descender el número mucho en verano, y no sobrecalentar en invierno, para no aumentar drásticamente el consumo eléctrico.

Aunque muchas personas crean que la temperatura debe ser en algunos casos inferior a los 20°, lo cierto es que los expertos aclaran que esto no es lo recomendable. Más allá de la factura, lo cierto es que esto puede no ser beneficioso para la salud.

Al usar el aire acondicionado con esta temperatura, se previenen distintos problemas de salud

La temperatura ideal del aire acondicionado en primavera

Según los expertos, la clave está en encontrar un equilibrio. La temperatura más adecuada para esta estación se ubica entre 22° y 24°. Con este rango, se permiten una serie de beneficios dentro de casa.

Además de mantener una temperatura agradable, este nivel en el aire acondicionado evita los cambios bruscos de temperatura, y permite el ahorro de energía, evitando la sorpresa a fin de mes en la factura.

En primavera, el clima es más moderado, por lo que no es necesario poner el aire acondicionado al máximo para sentirse cómodo. Además de la temperatura, los expertos recomiendan la función de la utilización ECO, la cual ajusta el consumo y permite, justamente, el gasto excesivo de electricidad.

La temperatura del aire acondicionado en primavera debe estar entre los 22° y los 24°

Ya lo sabes, si eres de las personas que utilizan el aire acondicionado en primavera, debes saber que la temperatura ideal del electrodoméstico ronda entre los 22 y los 24 grados.

Cada cuánto limpiar el filtro del aire acondicionado en primavera

En primavera, se recomienda limpiar el filtro del aire acondicionado al menos una vez al mes o cada dos meses durante la temporada de uso, especialmente si el aire acondicionado se usa frecuentemente.

Más allá de la estación en la que te encuentres, tienes que saber que el mantenimiento regular del electrodoméstico asegura la eficiencia del equipo, reduce el consumo energético y mejora la calidad del aire interior, entre otros beneficios.

