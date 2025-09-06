El hombre que fue detenido en el desarmadero clandestino de Maipú.

Marketplace, la página de Facebook, es una herramienta muy útil para personas que buscan comprar o vender todo tipo de artículos. Pero también es un caldo de cultivo para ladrones, estafadores y proliferación del mercado negro. Por eso, los investigadores suelen poner la lupa en este apartado de la red social y así fue que se inició una investigación que desbarató un desarmadero clandestino de vehículos en Maipú.

Todo comenzó con un rastreo digital que realizó personal policial de la División Sustracción de Automotores. Los efectivos notaron que había un usuario identificado como "Antonio Fernández" que publicaba constantemente autopartes a la venta. Puertas, piezas mecánicas y otros objetos eran ofrecidos por el vendedor, pero con un detalle que no pasó desapercibido para el ojo de los sabuesos policiales: varias de ellas tenían el grabado suprimido o modificado.

desarmadero clandestino maipú 2
Un usuario de Facebook vendía autopartes con el grabado suprimido por lo que despertó la atención de los sabuesos.

La pista digital derivó en un informe que llegó a manos de la Justicia, concretamente a las de la fiscal Juliana Labayru. Se detectó que la transacción de las autopartes se concretaba en un domicilio ubicado en calle Espejo al 275, en Russell, Maipú. Con sólo dar un vistazo del lugar en Google Maps se podía ver vehículos desarmados en su frente.

desarmadero clandestino maipú 3
Las publicaciones de autopartes que realizaba el dueño del desarmadero.

Los efectivos policiales entrevistaron a vecinos del lugar y varios de ellos afirmaron que solían escuchar ruidos de cortes con amoladora constantemente, así como veían a personas que ingresaban al lugar y se retiraban con autopartes de autos o camionetas.

Con estos datos se realizó un allanamiento el 18 de julio pasado. El procedimiento fue exitoso: se incautaron más de 400 autopartes (puertas, motores y chasis), se encontraron autos que habían sido denunciados como robados y estaban siendo desguazados, y también se logró la detención de Antonio Horacio Giannaula Fernández (50). En el desarmadero ilegal se secuestraron más de $6 millones, casi 1.000 euros y aproximadamente 6.000 dólares. También un revólver calibre 22 largo.

La causa judicial contra el dueño del desarmadero

Antonio Giannaula quedó a disposición de la Justicia y fue imputado por una batería de delitos: 80 hechos de desarme ilegal de automotor agravado por ser una actividad habitual, 46 hechos de encubrimiento por receptación dolosa agravado por el ánimo de lucro y por la habitualidad, 414 hechos de falsificación de la numeración de un objeto registrado y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

desarmadero clandestino maipú
Las autopartes que se encontraron en el desarmadero clandestino de Maipú.

Si bien arriesga una pena mínima de 6 meses de prisión -el máximo es de 50 años-, el juez Diego Flamant le dictó la prisión preventiva en los últimos días y ordenó que continúe alojado en la cárcel. El principal argumento fue la reiterancia de delitos que había cometido el dueño del desarmadero clandestino.

