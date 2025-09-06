desarmadero clandestino maipú 3 Las publicaciones de autopartes que realizaba el dueño del desarmadero.

Los efectivos policiales entrevistaron a vecinos del lugar y varios de ellos afirmaron que solían escuchar ruidos de cortes con amoladora constantemente, así como veían a personas que ingresaban al lugar y se retiraban con autopartes de autos o camionetas.

Con estos datos se realizó un allanamiento el 18 de julio pasado. El procedimiento fue exitoso: se incautaron más de 400 autopartes (puertas, motores y chasis), se encontraron autos que habían sido denunciados como robados y estaban siendo desguazados, y también se logró la detención de Antonio Horacio Giannaula Fernández (50). En el desarmadero ilegal se secuestraron más de $6 millones, casi 1.000 euros y aproximadamente 6.000 dólares. También un revólver calibre 22 largo.

La causa judicial contra el dueño del desarmadero

Antonio Giannaula quedó a disposición de la Justicia y fue imputado por una batería de delitos: 80 hechos de desarme ilegal de automotor agravado por ser una actividad habitual, 46 hechos de encubrimiento por receptación dolosa agravado por el ánimo de lucro y por la habitualidad, 414 hechos de falsificación de la numeración de un objeto registrado y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

desarmadero clandestino maipú Las autopartes que se encontraron en el desarmadero clandestino de Maipú.

Si bien arriesga una pena mínima de 6 meses de prisión -el máximo es de 50 años-, el juez Diego Flamant le dictó la prisión preventiva en los últimos días y ordenó que continúe alojado en la cárcel. El principal argumento fue la reiterancia de delitos que había cometido el dueño del desarmadero clandestino.