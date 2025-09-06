Trasladaban tres kilos de cocaína a San Juan y quedaron detenidos en Lavalle

Los rodados eran un Renault Logan y un Fiat Cronos. Durante la requisa, los uniformados encontraron tres “ladrillos” de cocaína compactada con un peso total de 2.722 gramos. También incautaron 130 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados por los detenidos.

Cuatro detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado del procedimiento, quedaron arrestadas cuatro personas -dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad-, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes oficiales señalaron que tanto el dinero como los celulares serán analizados en busca de pruebas que permitan establecer la ruta de la droga y posibles conexiones con organizaciones criminales de la región.

Un plan de seguridad regional

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó que la operación refleja el valor de la coordinación interprovincial. “Este procedimiento muestra la importancia de seguir trabajando en el marco del Plan Regional de Seguridad de Cuyo. La coordinación entre Mendoza, San Juan y San Luis nos permite anticipar delitos y desarticular organizaciones criminales”, afirmó.

El plan fue acordado en 2024 por las tres provincias y contempla reforzar los controles en pasos fronterizos y rutas estratégicas mediante el uso compartido de inteligencia y tecnología.