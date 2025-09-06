Inicio Policiales Cocaína
Operativo antidrogas

Trasladaban tres kilos de cocaína a San Juan y quedaron detenidos en Lavalle

La policía antinarcóticos detuvo a cuatro personas que partieron cerca de las 4 de la mañana desde Guaymallén. Fueron interceptados en Jocolí

La Policía de Mendoza interceptó un cargamento de casi 3 kilos de cocaína

Un operativo de la Policía contra el narcotráfico terminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de casi tres kilos de cocaína que eran trasladados con destino a San Juan. La maniobra fue interceptada en Lavalle, sobre la Ruta Nacional 40, en plena madrugada.

El procedimiento se enmarca en el Plan Regional de Seguridad de Cuyo, un acuerdo firmado entre Mendoza, San Juan y San Luis para unificar recursos, tecnología e información en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El personal policial interceptó a quienes transportaban la droga en el distrito de Jocolí, en Lavalle.

El operativo en Lavalle

El despliegue comenzó alrededor de las 3.50 del sábado, cuando personal de la Dirección General de Investigaciones detectó dos vehículos que circulaban a gran velocidad desde la zona conocida como “la Media Luna” en Guaymallén. Tras un seguimiento, lograron interceptarlos en Jocolí, Lavalle.

Los rodados eran un Renault Logan y un Fiat Cronos. Durante la requisa, los uniformados encontraron tres “ladrillos” de cocaína compactada con un peso total de 2.722 gramos. También incautaron 130 mil pesos en efectivo, tres teléfonos celulares y los vehículos utilizados por los detenidos.

Cuatro detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado del procedimiento, quedaron arrestadas cuatro personas -dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad-, quienes fueron puestas a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes oficiales señalaron que tanto el dinero como los celulares serán analizados en busca de pruebas que permitan establecer la ruta de la droga y posibles conexiones con organizaciones criminales de la región.

Un plan de seguridad regional

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, destacó que la operación refleja el valor de la coordinación interprovincial. “Este procedimiento muestra la importancia de seguir trabajando en el marco del Plan Regional de Seguridad de Cuyo. La coordinación entre Mendoza, San Juan y San Luis nos permite anticipar delitos y desarticular organizaciones criminales”, afirmó.

El plan fue acordado en 2024 por las tres provincias y contempla reforzar los controles en pasos fronterizos y rutas estratégicas mediante el uso compartido de inteligencia y tecnología.

