En pleno centro

Incendio en terreno de Patricias Mendocinas y Montevideo causó alarma

Se trata del terreno baldío lindante con el colegio Normal y que en los años '70 alojó a la Jefatura de Policía

Por UNO
Las llamas alcanzaron gran altura en Montevideo y Patricias Mendocinas.

Foto: Matías Pascualetti

Un incendio sorprendió este sábado a los mendocinos casi en pleno centro cerca de las 7 de la mañana. Es que el siniestro se produjo en el terreno, hoy abandonado, ubicado en Montevideo y Patricias Mendocinas, de Ciudad.

Ese lote, que desde el Ministerio de Seguridad definieron como baldío, está ubicado al costado sur del colegio Normal, en el que de inmediato fueron suspendidas las actividades si bien no se trató de una día normal de clases, por ser sábado.

Para apagar el fuego llegaron Bomberos del Cuartel Central, Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y se desplazó apoyo hídrico del municipio de la Ciudad de Mendoza.

El incendio fue en la ex Jefatura de Policía.

En principio no habría lesionados y se evalúan los daños como también las causas del incendio. cer

Ese predio fue ocupado por la Jefatura de la Policía de Mendoza por lo menos hasta la década de 1970. Incluso el año pasado hubo allí una inspección ocular de la Justicia Federal frente a las denuncias de que ese sitio fue utilizado como centro clandestino de detención durante la dictadura antes de que comenzara a operar el D-2 en el ex Palacio Policial, hoy Espacio Provincial de la Memoria, en Peltier y Belgrano.

Algunos testigos reconocieron haber estado privados de su libertad en ese sitio, ahora afectado por un incendio.

En marzo la Municipaliad de la Ciudad de Mendoza dispuso la clausura tras el derrumbe de un techo.

Noticia en desarrollo.

