Incendio en terreno de Patricias Mendocinas y Montevideo causó alarma

incendio montevideo y patricias mendocinas1 El incendio fue en la ex Jefatura de Policía. Foto: Matías Pascualetti

En principio no habría lesionados y se evalúan los daños como también las causas del incendio. cer

Ese predio fue ocupado por la Jefatura de la Policía de Mendoza por lo menos hasta la década de 1970. Incluso el año pasado hubo allí una inspección ocular de la Justicia Federal frente a las denuncias de que ese sitio fue utilizado como centro clandestino de detención durante la dictadura antes de que comenzara a operar el D-2 en el ex Palacio Policial, hoy Espacio Provincial de la Memoria, en Peltier y Belgrano.

Algunos testigos reconocieron haber estado privados de su libertad en ese sitio, ahora afectado por un incendio.

En marzo la Municipaliad de la Ciudad de Mendoza dispuso la clausura tras el derrumbe de un techo.

Noticia en desarrollo.