Impactantes imágenes, en fotos y videos, del río Mendoza por las maniobras en el dique Potrerillos

Embed - Dique Potrerillos 5 Cristian Lozano / Diario UNO

De qué se tratan los trabajos de mantenimiento del dique Potrerillos

Tal y como lo informaron desde el Gobierno de Mendoza, el descargador de fondo del dique Potrerillos es un componente estratégico que tiene como principal objetivo el vaciado rápido del embalse, desde su nivel máximo hasta la mitad de su altura, en un plazo máximo de diez días.

Dique Potrerillos Río Mendoza 1 ok Así se veía en la mañana de este sábado el caudal del río Mendoza. Cristian Lozano / Diario UNO

Otra de sus funciones es expulsar sedimentos en suspensión durante alguna crecida con agua barrosa, evitando así obstrucciones aguas arriba. Y actúa como un respaldo ante emergencias, ya que puede abastecer de agua para consumo urbano y riego si el sistema de aducción principal quedara fuera de servicio.

En cuanto a su estructura, el descargador de fondo del dique Potrerillos está conformado por dos compuertas radiales de 2,5 metros de ancho por 4,10 metros de alto, que trabajan junto a una válvula para regular el caudal. La apertura completa de ambas compuertas permite reducir rápidamente el nivel del embalse para disminuir la presión hidrostática sobre la presa.

Embed - Dique Potrerillos 2 Cristián Lozano / Diario UNO

El caudal del río Mendoza, cinco veces mayor

El funcionario explicó que el mantenimiento del descargador de fondo del dique Potrerillos provocará el incremento del caudal de río en forma notoria. “Históricamente el módulo del río está en el orden de los 50 m³ por segundo; el sábado descargaremos 250 m³, cinco veces más”, señaló.

Dique Potrerillos Río Mendoza 8 Las maniobras en Potrerillos comenzaron este sábado 6 de septiembre a las 8 de la mañana. Cristián Lozano / Diario UNO

Las maniobras ya se habían afectado por el terraplén del reactor

Esta es una maniobra que suspendió en dos oportunidades. En un principio, debió posponerse por el traslado del reactor de IMPSA que tuvo que cruzar el río Mendoza. Para ello se construyó un terraplén compactado que ya fue retirado.

Embed - Dique Potrerillos 3

Además, se resolvieron los cruces indebidos de camiones en la zona de la ex Feriagro. “El lecho del río Mendoza está en condiciones para soportar los 250 m³ sin inconvenientes”, afirmaron desde Hidráulica el fin de semana pasado. Sin embargo, a Defensa Civil le pareció pertinente no combinar esa crecida artificial con la natural que puedan producir las lluvias y por este motivo, las tareas comenzaron a realizarse este sábado.