ANSES y una excelente noticia para los titulares de AUH

ANSES ya dio a conocer toda aquella información que cada beneficiario social debe saber durante este mes de septiembre, tanto en lo que respecta a calendario de pago y nuevo monto con aumento. Los titulares de AUH son los protagonistas de la buena nueva del ente nacional, y es que recibieron la noticia que todos buscaban saber.

No queda ningún tipo de dudas de cómo será el mes de septiembre para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y es que ANSES se ha encargado de dar a conocer cada detalle: fechas de pago y monto. La gran noticia que dio a conocer el ente nacional, es que anunció que a partir del día lunes, comienza a desarrollarse la acreditación de haberes de estos beneficiarios.

ANSES AUH AUE Tarjeta Alimentar
ANSES inicia con el pago de las mensualidades, que llegan con casi un 2% de aumento

ANSES: cuánto cobra AUH en septiembre

Es oficial que durante el mes de septiembre, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán, de manera fija, su mensualidad de ANSES y la Tarjeta Alimentar. A esto hay que sumarle la posibilidad de complementarlo con otros bonos, como puede resultar la Libreta AUH.

En lo que respecta a la mensualidad sola de AUH, ANSES anunció que llegará en septiembre con un aumento del 1,90%, siendo superior al recibido durante septiembre. Gracias a este incremento, lo que recibirá este grupo de beneficiarios será de $92.065,27, aunque este monto tiene un 20% menos, que es retenido por el ente nacional.

A su vez, cobrarán la ayuda económica que reciben fijo de manera mensual, conocida como Tarjeta Alimentar, que en septiembre no tendrá aumento y que su monto incrementa con base en la cantidad de hijos del beneficiario. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos en septiembre, por este bono extra:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062
AUH-Asignación universal por hijo
Lo mínimo que recibirán los titulares de AUH de ANSES es 140 mil pesos

La excelente noticia de ANSES para AUH

ANSES brindó con lujo y detalle el calendario de pago para cada una de las prestaciones que rige, y en ese contexto, surge la excelente noticia para los beneficiarios de AUH: el próximo lunes comenzarán a cobrar sus haberes.

Hay que recordar que ANSES acreditará los haberes de AUH, respetando el orden por día y terminación de DNI. A su vez de la mensualidad, cobrará la Tarjeta Alimentar.

Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:

  • Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

