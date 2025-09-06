ANSES y una excelente noticia para los titulares de AUH

En lo que respecta a la mensualidad sola de AUH, ANSES anunció que llegará en septiembre con un aumento del 1,90%, siendo superior al recibido durante septiembre. Gracias a este incremento, lo que recibirá este grupo de beneficiarios será de $92.065,27, aunque este monto tiene un 20% menos, que es retenido por el ente nacional.
A su vez, cobrarán la ayuda económica que reciben fijo de manera mensual, conocida como Tarjeta Alimentar, que en septiembre no tendrá aumento y que su monto incrementa con base en la cantidad de hijos del beneficiario. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos en septiembre, por este bono extra:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
AUH-Asignación universal por hijo
Lo mínimo que recibirán los titulares de AUH de ANSES es 140 mil pesos
La excelente noticia de ANSES para AUH
ANSES brindó con lujo y detalle el calendario de pago para cada una de las prestaciones que rige, y en ese contexto, surge la excelente noticia para los beneficiarios de AUH: el próximo lunes comenzarán a cobrar sus haberes.
Hay que recordar que ANSES acreditará los haberes de AUH, respetando el orden por día y terminación de DNI. A su vez de la mensualidad, cobrará la Tarjeta Alimentar.
Las fechas en las que ANSES pagará a los beneficiarios de AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre son las siguientes:
- Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025