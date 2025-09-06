La palabra en español con más significados, según la RAE

Sin embargo, si se toman en cuenta también las expresiones idiomáticas y los usos derivados, el récord lo tiene la palabra “mano”, que suma 371 acepciones. Esto se debe a su gran presencia en frases hechas, refranes y giros coloquiales que amplían de forma notable su significado más allá del literal.

¿Qué es la RAE y por qué es importante seguir sus criterios?

La Real Academia Española (RAE) es la institución encargada, desde su fundación en 1713, de velar por la unidad, el correcto uso y la conservación del idioma español en todos los ámbitos de comunicación. A través de sus diccionarios, gramáticas, manuales y demás publicaciones oficiales, la RAE proporciona herramientas y normas que permiten resolver dudas frecuentes sobre ortografía, gramática, pronunciación y significado de las palabras, así como comprender fenómenos lingüísticos complejos, como la polisemia, la riqueza semántica y las variaciones regionales del idioma.

Consultar las recomendaciones y criterios de la RAE no solo garantiza el uso correcto del español, sino que también contribuye a mejorar la claridad, coherencia y precisión en la comunicación escrita y oral, tanto en contextos formales como informales. De esta manera, sus orientaciones se convierten en una guía fundamental para quienes buscan expresarse de manera profesional, educativa o cotidiana, fortaleciendo la calidad y efectividad de los mensajes que transmiten.