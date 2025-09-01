Las dudas a la hora de utilizar la LL o la Y son muy comunes en todos los países hispanohablantes, y por eso la RAE ha señalado algunas recomendaciones para despejar estas dudas y usar correctamente cada forma.

Dominando la ortografía: consejos de la RAE para evitar confusiones entre LL y Y.

¿Se escribe con "Y" o con "LL"? Qué dice la RAE sobre esta palabra que tantas dudas genera

La palabra que suele generar confusión es callo y cayo. Callo puede referirse a una dureza que se forma en la piel, especialmente en las manos o los pies, como consecuencia de la fricción o el uso constante de calzado: por ejemplo, “Tengo un callo en el pie por usar zapatos nuevos”.