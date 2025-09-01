Inicio Sociedad RAE
¿Se escribe con "Y" o con "LL"? Qué dice la RAE sobre esta palabra que tantas dudas genera

La Real Academia Española (RAE) guía el uso correcto del español, incluyendo recomendaciones para resolver dudas comunes sobre la escritura de la LL y la Y

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Descubre la palabra que todos confunde y como evitar este error 

Foto Archivo Diario UNO

El español cuenta con miles de palabras, por lo que la ortografía se vuelve un verdadero desafío. Para evitar confusiones existe la Real Academia Española ( RAE), institución responsable del estudio y asesoramiento del uso correcto del idioma español.

Las dudas a la hora de utilizar la LL o la Y son muy comunes en todos los países hispanohablantes, y por eso la RAE ha señalado algunas recomendaciones para despejar estas dudas y usar correctamente cada forma.

Dominando la ortografía: consejos de la RAE para evitar confusiones entre LL y Y.

¿Se escribe con "Y" o con "LL"? Qué dice la RAE sobre esta palabra que tantas dudas genera

La palabra que suele generar confusión es callo y cayo. Callo puede referirse a una dureza que se forma en la piel, especialmente en las manos o los pies, como consecuencia de la fricción o el uso constante de calzado: por ejemplo, “Tengo un callo en el pie por usar zapatos nuevos”.

Además, callo también puede ser la primera persona del singular del verbo callar, como en “Yo callo cuando no quiero discutir”. Por otro lado, cayo se refiere a una pequeña isla arenosa que emerge sobre el agua, como ocurre en muchos lugares del Caribe: “Navegamos cerca de un cayo durante las vacaciones”. Aunque ambas palabras suenan igual en la mayoría de los países de habla hispana, su significado cambia según el contexto y la letra con la que se escriba.

La RAE aclara la duda más común

Cuándo utilizar la LL en las palabras

  • Cuando forma parte de un dígrafo que no se puede separar: llorar – llo-rar, tornillo – tor-ni-llo.
  • En terminaciones de palabras como -elle, -ello, -illa, -illo: detalle, tornillo, sombrilla, doncella.
  • Al inicio de oración o palabra, solo la primera L va en mayúscula: Llevé mis libros al colegio.

Cuándo utilizar la Y en las palabras

  • Para unir palabras como conjunción: pan y mantequilla.
  • Al final de palabra: hoy, voy, rey.
  • Antes de vocal: ayer, arroyo, ayudar.
  • Al inicio de palabra: yogur, yate, yema.

