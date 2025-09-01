¿Se escribe con "Y" o con "LL"? Qué dice la RAE sobre esta palabra que tantas dudas genera

Las dudas a la hora de utilizar la LL o la Y son muy comunes en todos los países hispanohablantes, y por eso la RAE ha señalado algunas recomendaciones para despejar estas dudas y usar correctamente cada forma.
La palabra que suele generar confusión es callo y cayo. Callo puede referirse a una dureza que se forma en la piel, especialmente en las manos o los pies, como consecuencia de la fricción o el uso constante de calzado: por ejemplo, “Tengo un callo en el pie por usar zapatos nuevos”.
Además, callo también puede ser la primera persona del singular del verbo callar, como en “Yo callo cuando no quiero discutir”. Por otro lado, cayo se refiere a una pequeña isla arenosa que emerge sobre el agua, como ocurre en muchos lugares del Caribe: “Navegamos cerca de un cayo durante las vacaciones”. Aunque ambas palabras suenan igual en la mayoría de los países de habla hispana, su significado cambia según el contexto y la letra con la que se escriba.