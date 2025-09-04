La palabra a la que todos le ponen tilde pero no lleva, según la RAE

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “solo” sin tilde en la mayoría de los casos, y esta recomendación aplica en todos los contextos. La RAE aclara que colocar la tilde en “solo” sigue siendo un error ortográfico frecuente, pero fácilmente corregible.

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.