RAE

La palabra a la que todos le ponen tilde pero no lleva, según la RAE

Aunque el español parece tener reglas ortográficas claras, ciertas palabras generan dudas sobre el uso de la tilde, por lo que es clave seguir las indicaciones de la RAE

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Algunas palabras confunden a hablantes incluso experimentados.

Aunque el español suele parecer un idioma con reglas ortográficas claras, existen palabras que generan dudas entre muchos hablantes, especialmente en lo que respecta al uso correcto de las tildes. Para evitar errores que afectan la claridad y precisión al escribir, es fundamental consultar a la Real Academia Española (RAE), la autoridad en materia de lengua española.

Un caso muy común es la palabra a la que muchas personas le colocan tilde, aunque según la RAE no debería llevarla. Conocer esta norma es clave para mejorar la ortografía y evitar errores frecuentes tanto en contextos formales como informales. Te contamos cuál es la palabra en cuestión y por qué la RAE indica que no debe llevar tilde.

RAE
No siempre debemos colocar tilde aunque nos parezca correcto.

La palabra que la mayoría le pone tilde, pero no lleva, según la RAE

El error más habitual ocurre con la palabra “solo”. Muchas personas escriben “sólo” con tilde para diferenciarla de solo (sin compañía), pero la RAE explica que esta tilde ya no es necesaria. La palabra se puede interpretar correctamente según el contexto, y colocar la tilde es considerado un uso opcional y antiguo, no obligatorio.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “solo” sin tilde en la mayoría de los casos, y esta recomendación aplica en todos los contextos. La RAE aclara que colocar la tilde en “solo” sigue siendo un error ortográfico frecuente, pero fácilmente corregible.

RAE palabra
La RAE aclara cómo escribir correctamente cada palabra

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.

