Inicio Sociedad palabra
RAE

La palabra que la mayoría escribe separada, pero va junta según la RAE

Aunque el español parece tener reglas claras, muchas palabras generan dudas, por lo que consultar a la RAE ayuda a escribir correctamente

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La guía de la RAE para escribir bien

La guía de la RAE para escribir bien

Aunque el español suele parecer un idioma con reglas ortográficas claras, existen palabras que generan dudas entre muchos hablantes, especialmente en lo que respecta al uso correcto de la escritura. Para evitar errores que afectan la claridad y precisión al escribir, es fundamental consultar a la Real Academia Española (RAE), la autoridad en materia de lengua española.

Un caso muy común es la palabra que muchas personas escriben separada, aunque según la RAE debería ir junta. Conocer esta norma es clave para mejorar la ortografía y evitar errores frecuentes, tanto en contextos formales como informales.

RAE palabra
Ortograf&iacute;a clara: separar lo justo, unir lo necesario &nbsp;

Ortografía clara: separar lo justo, unir lo necesario

La palabra que la mayoría escribe separada, pero va junta, según la RAE

El error más habitual ocurre con la palabra “alrededor”. Muchas personas escriben “al rededor” pensando que se trata de la combinación de “al” y “rededor”, pero la RAE indica que la forma correcta es junta. Es decir, siempre debe escribirse “alrededor”, ya que funciona como un adverbio que indica proximidad o cercanía en el espacio o en el tiempo.

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “alrededor” sin separación. Esta recomendación aplica en todos los contextos, y escribirla separada se considera un error ortográfico frecuente pero fácilmente corregible. Otras palabras que se suelen confundir son

  • adelante
  • conmigo
  • contigo
  • bienvenido
RAE
C&oacute;mo escribir correctamente seg&uacute;n la RAE &nbsp;

Cómo escribir correctamente según la RAE

La RAE aclara cómo escribir correctamente cada palabra

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.

La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.

Temas relacionados:

Te puede interesar