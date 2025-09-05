La palabra que la mayoría escribe separada, pero va junta, según la RAE

Por lo tanto, según la RAE, la forma correcta es escribir “alrededor” sin separación. Esta recomendación aplica en todos los contextos, y escribirla separada se considera un error ortográfico frecuente pero fácilmente corregible. Otras palabras que se suelen confundir son
- adelante
- conmigo
- contigo
- bienvenido
RAE
Cómo escribir correctamente según la RAE
La RAE aclara cómo escribir correctamente cada palabra
La Real Academia Española es la institución encargada de regular y promover el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es fomentar la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes. Además, forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que reúne a las academias de diferentes naciones.
La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a la evolución natural del idioma para mantenerlo vivo, actualizado y claro para sus millones de hablantes.