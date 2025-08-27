Este idioma es el segundo más hablado en el mundo, luego del chino mandarín. Además, es uno de los idiomas más rico en cuanto a su léxico. Tiene influencias griegas, árabes y de otras lenguas.

Esta lengua está llena de curiosidades y datos interesantes. Por ejemplo, dos grupos de letras que usamos a diario, la "ll" y la "ch", anteriormente figuraban en el alfabeto, pero fueron eliminados del mismo.

El español es el segundo idioma más rápido de pronunciar luego del japonés. Contrariamente, idiomas como el alemán y el tailandés, son lenguas más lentas y pausadas.

Finalmente, este idioma está repleto de palabras largas y curiosas, con 5 vocales en su cuerpo y con diferentes significados según en contexto. Un idioma rico en historia, cultura y componentes lingüísticos.

¿Qué significa la palabra "propugnar" y cómo se utiliza?

El Diccionario de la Real Academia Española define la palabra propugnar como la acción de defender, amparar, respaldar o apoyar una idea. Propugnar se utiliza para definir el acto de amparar aquello en lo que se cree o defender una idea útil.

defender ideas Propugnar es defender o apoyar algo en lo que se cree con firmeza.

Por ejemplo, se pueden utilizar oraciones con esta palabra del idioma español seguidas de la idea, sujeto o acción que se desea avalar. Podemos decir, "propugno la paz", "propugnaba la inclusión de medidas ambientales" y todo tiempo de oraciones similares.

Ahora ya sabes qué significa esta palabra o concepto del español. A continuación te cuento cómo puedes utilizarla y tomarla para que acompañe tu día.

¿De qué manera la palabra del día acompaña tu jornada?

hombre señalando El español está lleno de palabras y conceptos específicos que describen una situación en particular.

Propugnar es una palabra del idioma español que invita a reflexionar, repensar aquello en lo que creemos y ser fieles a nuestros ideales. Propugnar una idea es apoyar firmemente nuestros valores o ideales.

Esta palabra es perfecta para arrancar el día con más seguridad, energía y firmeza sobre aquello que nos espera, sobre nuestras metas y objetivos diarios.