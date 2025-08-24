La palabra del día es "Honjok": ¿qué significa?

Muchas personas en la actualidad buscan aprender coreano, guiados y atraídos por la cultura musical, el cine, el arte y la literatura de producidos en este idioma.

El alfabeto coreano fue creado por el Rey Sejong el Grande hace miles de años, con el objetivo de facilitar la alfabetización general de los hablantes. La creación de un nuevo sistema en el idioma, fue clave para difundir la escritura y educación a la población común, ya no sería solo para las élites.

La palabra "Honjok": ¿qué significa y cómo se utiliza?

Honjok es una palabra del idioma coreano utilizada para describir un modo o elección de vida que consiste en disfrutar y elegir la soledad como forma de acompañamiento con uno mismo, sin depender de la compañía de otros para hacer las cosas que disfrutas.

flor Esta palabra propone pensar en todas esas cosas que dejamos de hacer por no tener un acompañante.

Honjok está formada por la unión de la palabra "solo" y "tribu", términos que se pueden mezclar para formar "una tribu de uno solo". Honjok plantea la soledad como algo bueno, como un modo de no ceder a las presiones sociales, de estar siempre acompañado y aprender a disfrutar de la propia compañía.

Ahora que ya sabes qué significa esta palabra tan bonita y llamativa del idioma coreano, solo debes reflexionar, tomar nota y ponerla en práctica en tu día a día.

¿De qué manera la palabra del día acompaña mi jornada?

mujer en restaurante Estar a solas con uno mismo es una oportunidad para poner en práctica el autoconocimiento.

La palabra del día invita a pensar sobre todas esas cosas que en algún momento hemos deseado hacer y no concretamos porque no teníamos compañía.

La palabra Honjok propone hacer cosas en soledad y aprender a pasarla bien en este estado de individualismo. Ir al cine, salir a pasear, hacer un viaje e incluso almorzar en un restaurante, solos y sin pensar en el qué dirán.