¿Va con "H" o sin "H"? Qué dice la RAE sobre esta palabra que tantas dudas genera

La ortografía del español, presenta desafíos frecuentes, especialmente con palabras que suenan igual, pero se escriben distinto, y la RAE ofrece reglas para evitarlo

Por Valentina Araya [email protected]
Aunque la ortografía del español puede parecer sencilla, está llena de desafíos. Para aclarar estas dudas recurrentes, la Real Academia Española (RAE) ha trabajado en la definición de reglas que ayudan a evitar errores comunes relacionados con el uso de letras y la acentuación.

Uno de los errores más habituales ocurre con palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen significados completamente diferentes. Te contamos sobre el error más habitual.

Uno de los errores más habituales ocurre con palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen significados completamente diferentes. Tal es el caso de echo y hecho, que generan confusión al momento de escribir. Para resolver estas incertidumbres, la RAE proporciona algunas pautas útiles.

Una de las confusiones más comunes tiene que ver con estas dos formas:

  • Echo (sin H) proviene del verbo echar, que significa tirar, arrojar o poner algo en un lugar. Ejemplo: Siempre echo azúcar en el café o Echo las llaves en la mesa.
  • Hecho (con H) es el participio del verbo hacer y se usa para indicar algo realizado, así como para referirse a un acontecimiento. Ejemplo: Ya he hecho mi tarea o Ese hecho cambió la historia.

Aunque estas palabras suenan igual, su uso depende del contexto: echo se refiere a la acción de echar, mientras que hecho se relaciona con el verbo hacer o con un suceso.

Palabras que se escriben con H

Criterios posicionales o secuenciales:

  • Delante de los diptongos /ua/, /ue/, /ui/: Ejemplos incluyen de palabras que incluyen "huaca", "huarache", "hueso", "huilo", entre otros.
  • Delante de las secuencias /ia/, /ie/: Ejemplos son "hielo", "hierro", "hiedra".
  • Secuencias "herm-", "histo-", "horm-" y similares: Ejemplos incluyen "hermano", "historia", "hormiga".
  • Secuencia "hum-" seguida de vocal: Ejemplos son "humano", "humedad", "humerus".

Criterios morfológicos

  • Palabras de origen griego: Se escribe con "h" en palabras como "halo", "hecto", "hélice", "hepatitis", entre otras.

Criterios léxicos

  • Verbos de uso frecuente: Como "haber", "hablar", "hacer", "hallar", etc.
  • Interjecciones: Como "hala", "hurra", "uh", "bah".
  • Después de "ex-": En palabras como "exhalar", "exhibir", "exhortar", etc.
Palabras que se escriben sin "H"

  • Secuencias alb- o alv-: Ejemplos incluyen "albañil", "alberca", "albedrío".
  • Secuencia exo-: Palabras como "exótico", "exceso", "examen" no llevan "h".

