Uno de los errores más habituales ocurre con palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen significados completamente diferentes. Te contamos sobre el error más habitual.

raeB

¿Va con "H" o sin "H"? Qué dice la RAE sobre esta palabra que tantas dudas genera

Uno de los errores más habituales ocurre con palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y tienen significados completamente diferentes. Tal es el caso de echo y hecho, que generan confusión al momento de escribir. Para resolver estas incertidumbres, la RAE proporciona algunas pautas útiles.