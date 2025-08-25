Inicio Sociedad RAE
Por qué se escribe huso horario se esribe con "h" según la RAE

La RAE aclara reglas ortográficas porque algunas palabras generan confusión, y conocer su uso correcto ayuda a evitar errores y mejorar la escritura

Valentina Araya
Huso y uso: dos palabras que no significan lo mismo

Aunque la ortografía del español puede parecer sencilla, existen ciertas letras y palabras que suelen generar confusión entre muchos hablantes. Por eso la RAE aclara ciertas reglas. Conocer cuándo y cómo emplearlas correctamente es fundamental para evitar errores frecuentes que afectan la claridad y precisión de la comunicación escrita.

Según la RAE, hay palabras específicas que, al ser confundidas con otras formas, provocan errores recurrentes tanto en textos formales como informales. Comprender su correcto uso y escritura es clave para mejorar la calidad del lenguaje escrito.

La función histórica y etimológica de la H

La palabra “huso” en “huso horario” se escribe con h porque viene del latín fusus, que significa huso de hilar, ese palito alargado que se usaba para torcer lana o lino. Con el paso del tiempo, la palabra evolucionó y en español quedó escrita con h, aunque nunca se pronuncie.

¿Por qué se relaciona con el tiempo? Porque cuando se dividió la Tierra en 24 franjas longitudinales para organizar la hora en cada región, esas divisiones se parecían a la forma de un huso de hilar: largas y estrechas. De ahí nació la expresión “huso horario”.

La Real Academia Española (RAE) confirma que la forma correcta es con h: “huso horario”. Cada huso corresponde a una de esas 24 divisiones que regulan el tiempo en el planeta. Por ejemplo:

  • “España peninsular se encuentra en el huso horario de Europa Central.”
  • “Cada país adopta su huso horario según su ubicación geográfica.”

El error más común es escribir “uso horario”, pero no es lo mismo. “Uso” significa emplear algo, mientras que “huso” hace referencia a esas franjas de tiempo inspiradas en la forma del huso de hilar. Por eso, la h no solo es correcta, sino que marca toda la diferencia.

Errores comunes al escribir sin H

Errores comunes al escribir sin H

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y velar por el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es promover la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes.

Forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que agrupa a academias de distintas naciones. La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a los cambios y a la evolución natural de la lengua, con el fin de mantenerla viva, actualizada y clara para millones de hablantes.

