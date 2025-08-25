Por qué se escribe huso horario se esribe con "h" según la RAE

¿Por qué se relaciona con el tiempo? Porque cuando se dividió la Tierra en 24 franjas longitudinales para organizar la hora en cada región, esas divisiones se parecían a la forma de un huso de hilar: largas y estrechas. De ahí nació la expresión “huso horario”.

La Real Academia Española (RAE) confirma que la forma correcta es con h: “huso horario”. Cada huso corresponde a una de esas 24 divisiones que regulan el tiempo en el planeta. Por ejemplo:

“España peninsular se encuentra en el huso horario de Europa Central.”

“Cada país adopta su huso horario según su ubicación geográfica.”

El error más común es escribir “uso horario”, pero no es lo mismo. “Uso” significa emplear algo, mientras que “huso” hace referencia a esas franjas de tiempo inspiradas en la forma del huso de hilar. Por eso, la h no solo es correcta, sino que marca toda la diferencia.

RAE Errores comunes al escribir sin H

¿Qué es la RAE?

La Real Academia Española es la institución encargada de regular y velar por el buen uso del idioma español. Fundada en 1713, su misión principal es promover la unidad y coherencia lingüística en todos los países hispanohablantes.

Forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), que agrupa a academias de distintas naciones. La RAE publica diccionarios, gramáticas y normas que sirven como referencia para el correcto empleo del español, adaptándose a los cambios y a la evolución natural de la lengua, con el fin de mantenerla viva, actualizada y clara para millones de hablantes.