Rescataron a dos personas de un incendio en su casa pero debieron ser internadas por quemaduras e intoxicación

En el móvil de la Policía trasladaron al joven y a la mujer hacia el Microhospital Puente de Hierro, donde los médicos le dieron la primera asistencia.

El incendio en una casa de Guaymallén

Los Bomberos continuaron con el trabajo hasta controlar el incendio que afectó en su totalidad la cocina, el comedor y el living, provocó daños en una habitación y humo en otras dos habitaciones y el garaje.

Además, dentro del comedor encontraron dos motos de 110 y 150 cilindradas que se quemaron por completo.

En la casa también trabajó personal de Defensa Civil de Guaymallén, ya que como consecuencia del incendio existía un peligro de derrumbe.

Estado de salud de las víctimas del incendio

Luego de ser asistidos en el Microhospital de Puente de Hierro, el joven de 21 años y la mujer de 52 años fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore donde quedaron internados.

Hospital Lagomaggiore.jpg Las víctimas del incendio fueron trasladadas con quemaduras al Hospital Lagomaggiore. Imagen ilustrativa.

Los médicos constataron que el joven tenía quemaduras e intoxicación por respirar monóxido de carbono, mientras que la mujer sufrió quemaduras tipo A en las piernas, además de intoxicación por el humo del incendio.