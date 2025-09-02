Inicio Policiales incendio
Guaymallén

Rescataron a dos personas de un incendio en su casa pero debieron ser internadas por quemaduras e intoxicación

Las víctimas estaban en su casa de Guaymallén cuando comenzó un incendio. Vecinos llamaron al 911 y personal de Bomberos los rescató de las llamas

Por UNO
El incendio en una casa de Guaymallén dejó dos personas con quemaduras e intoxicadas

El incendio en una casa de Guaymallén dejó dos personas con quemaduras e intoxicadas, además de grandes pérdidas materiales. Imagen ilustrativa.

Foto: Gentileza

Un joven de 21 años y una mujer de 52 fueron rescatados por Bomberos en medio del incendio de su casa en Guaymallén. Las víctimas sufrieron quemaduras e intoxicación por inhalar humo, y quedaron internadas en el Hospital Lagomaggiore.

Varios llamados al 911 alertaron a las 21.30 del lunes sobre un incendio en una casa de calle Puebla y Gualeguay, de Guaymallén, donde había personas en su interior.

Policía móviles Seguridad
El incendio ocurrió en una casa de calles Puebla y Gualeguay, de Guaymallén, de donde rescataron a dos víctimas. Imagen ilustrativa.

El incendio ocurrió en una casa de calles Puebla y Gualeguay, de Guaymallén, de donde rescataron a dos víctimas. Imagen ilustrativa.

La Policía y Bomberos llegaron al lugar en pocos minutos donde actuaron rápidamente para sacar a las víctimas que habían quedado rodeadas por el incendio y el humo.

En el móvil de la Policía trasladaron al joven y a la mujer hacia el Microhospital Puente de Hierro, donde los médicos le dieron la primera asistencia.

El incendio en una casa de Guaymallén

Los Bomberos continuaron con el trabajo hasta controlar el incendio que afectó en su totalidad la cocina, el comedor y el living, provocó daños en una habitación y humo en otras dos habitaciones y el garaje.

Además, dentro del comedor encontraron dos motos de 110 y 150 cilindradas que se quemaron por completo.

En la casa también trabajó personal de Defensa Civil de Guaymallén, ya que como consecuencia del incendio existía un peligro de derrumbe.

Estado de salud de las víctimas del incendio

Luego de ser asistidos en el Microhospital de Puente de Hierro, el joven de 21 años y la mujer de 52 años fueron trasladados al Hospital Lagomaggiore donde quedaron internados.

Hospital Lagomaggiore.jpg
Las víctimas del incendio fueron trasladadas con quemaduras al Hospital Lagomaggiore. Imagen ilustrativa.

Las víctimas del incendio fueron trasladadas con quemaduras al Hospital Lagomaggiore. Imagen ilustrativa.

Los médicos constataron que el joven tenía quemaduras e intoxicación por respirar monóxido de carbono, mientras que la mujer sufrió quemaduras tipo A en las piernas, además de intoxicación por el humo del incendio.

Temas relacionados:

Te puede interesar