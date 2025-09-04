Adrián Lacroix, el reconocido ilusionista argentino llega a Mendoza con su show "Nomad"

Cómo es el show de Adrián Lacroix

Durante la pandemia, Lacroix fue pionero en llevar la magia a plataformas virtuales: creó un espectáculo pensado para Zoom en el que las ilusiones ocurrían en la casa del espectador, sin contacto físico. Esa propuesta lo posicionó como un referente global de la magia virtual.

Su talento traspasó fronteras y dejó huella en figuras de enorme prestigio. Ha sorprendido a David Copperfield, Penn & Teller, David Blaine, Dave Chappelle y Darren Aronofsky, y en 2024 fue invitado por el propio Copperfield a recorrer su museo privado en Las Vegas, un honor reservado para muy pocos.

Adrián Lacroix no solo es ilusionista, también es inventor de rutinas que hoy son utilizadas por los más grandes magos del mundo. En la escena local, ha sido clave en el regreso de la magia al mainstream porteño, con funciones sold out en espacios como La Trastienda, el ND Teatro y el Ópera.

Su estilo preciso, psicológico y elegante contrasta con el tono humorístico o efectista de la magia tradicional. Además genera una experiencia que incomoda por su verosimilitud y permanece en la memoria del espectador.

En los últimos tiempos, se volvió viral en redes sociales por sus apariciones en medios y streamings, sorprendiendo a figuras como Migue Granados, Matías Martin, Emilia Attias y, recientemente, Mario Pergolini.

También ha realizado espectáculos privados para celebridades de Hollywood, políticos y CEOs internacionales, consolidando su lugar como un artista de proyección global.