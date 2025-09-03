-Gustavo Parisi: ¡Estamos esperando que se mueran todos! (risas). Nah, seguimos para adelante, va pasando el tiempo y nos encanta hacer lo que hacemos. Lo nuestro es una familia y nos gusta compartir, seguir juntos y nos divertimos mucho. La pasamos bien y, ante todo, sale la música. ¡Mientras Jagger mueva el culo en un escenario, nosotros vamos a seguir!.

-Entonces la clave es la diversión

-GP: ¡Síiiiiii!. Hay bandas que se matan por los egos, hay mucha competencia. Más en las épocas de antes.

-Gustavo Montecchia: Fijate que hay bandas, sobre todo las de antes, que duraban mucho menos.

Sin embargo, Cucho Parisi resaltó que hay bandas que en muy poco tiempo cambiaron la historia de la música, "The Clash o Sex Pistols, cambiaron todo en 4 o 5 años", dijo.

Decadentes: una banda sin fronteras a la que todos quieren

Los Auténticos Decadentes es una banda querida por todos: músicos de todos los palos, periodistas, futbolistas, actores, modelos, vedettes, políticos, profesionales, hinchadas de fútbol, etcétera. Hasta los mexicanos ¡que odian a Lionel Messi! aman con devoción a Los Decadentes.

Los Auténticos Decadentes por Mi Vida Loca 30 años El festejo por los 30 años del disco "Mi Vida Loca" se viene con un fiestón decadente imperdible.

Quizás, otra de las claves para ser tan apreciados por todos es que la banda nunca se la creyó. A pesar de llenar estadios, tener apretadísimas agendas y ser reconocidos en medio planeta con sus innumerables hits (la canción "Ya me da igual" la cantan las hinchadas del fútbol japonés) nunca se la creyeron.

Un ejemplo: concierto en el Arena Maipú Stadium lleno, falla técnica de 30 minutos en medio del show. Cualquier artista de la talla de LAD podría haber soltado su bronca y desparramado divismo. Incluso abandonar el escenario para no volver. Sin embargo, con paciencia y los pocos instrumentos que funcionaban improvisaron una murguera versión de "Vení Raquel" donde la voz quedó a cargo del público (no funcionaban los micrófonos) hasta superar los inconvenientes y evitar cualquier desborde, pues 5.000 personas que pagaron una entrada y no saben si el recital se supende puede desembocar en cualquier cosa.

Montecchia recordó el hecho y dijo que no fue la primera vez que les pasó y señaló: "Tenemos un oficio que a través de los años hemos aprendido y sabemos cómo manejarnos en esta situación". Por supuesto, si la banda es querida por todos, la situación se torna un poco más llevable.

Los Decadentes: de Andrés Calamaro a Adrián Otero

LAD tienen buena onda con todos. Nadie les dice no, todos se contagian de su alegría y la respetan. Porque la alegría es cosa seria. En sus videos y actuaciones la lista es imposible de enumerar, pero se pueden nombrar algunos: Fernando Ruiz Díaz, Julieta Venegas, Mon Laferte, Chaqueño Palavecino, La Renga, Guillermo Nimo, Marixa Balli, Juan Carlos Calabró (Johnny Tolengo), Antonio Ríos, Lía Crucet, Andrés Calamaro o Adrián Otero, estos últimos tienen una versión de "La Guitarra" que es muy particular.

"Yo creo que Adrián Otero -falleció en un accidente automovilístico en 2012- es un músico que se merece su homenaje y un gran reconocimiento" apuntó Cucho.

Los Auténticos Decadentes en Mendoza

El show del domingo en Mendoza celebra los 30 años de "Mi Vida Loca" y tiene hasta la edición de un vino especial de bodegas "Las Perdices". Pero no se tratará de la interpretación del disco con el orden de los temas al cual están en el disco cumpleañero, como suele hacerse. No faltarán los hits, ni los "lados b". "Incluso venimos probando distintas set lists para ver cómo responde el público" detalló Motecchia. La respuesta ya se sabe, sea cual sea el orden será un fiestón, un fiestón Decadente que nadie debería perderse.