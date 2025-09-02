El anuncio de Charly García y Sting que sorprendió al mundo de la música: "Lo estoy haciendo a mi manera"

Al posteo de Charly García el británico Sting le respondió "Hermano", junto a dos emojis, uno de la Estatua de la Libertad y el otro, un corazón. A los comentarios se sumaron Fito Páez y Pedro Aznar, entre otros.

Posteo-de-Charly-y-Sting El posteo conjunto entre Charly García y Sting que anuncia una colaboración a estrenarse en octubre del 2025.

El posteo generó mucha ilusión en los fans de ambos músicos y ya son incontables los rumores acerca de esta colaboración. Lo cierto es que Charly García y Sting tienen algo preparado y no hay dudas que la repercusión será muy grande.

En febrero de 2025, Sting visitó Argentina como parte de su gira "Sting 3.0" y Charly García fue a verlo al Movistar Arena, en Buenos Aires, y se encontraron en el backstage. Se tomaron una foto juntos que rápidamente se viralizó, generando mucha expectativa.

Charly García y Sting han compartido escenario y ahora, después de muchos años, están a punto de lanzar un proyecto musical que sella su histórica amistad.

Charly-Garcia-Sting-anuncio-colaboracion-1 El anuncio de Charly García y Sting que sorprendió al mundo de la música.

Charly García y Sting cruzaron sus caminos en Mendoza

La relación entre Charly García y Sting tiene una historia interesante, con dos momentos clave en Argentina. El primer encuentro musical significativo entre ambos fue en el marco de la gira mundial de Amnistía Internacional, "Human Rights Now!", que se realizó en 1988.

Este tour, que buscaba crear conciencia sobre los derechos humanos, reunió a artistas de la talla de Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman, Youssou N'Dour y, por supuesto, Sting.

Charly-Garcia-Sting-anuncio-colaboracion-2 En la gira "Human Rights Now!" de 1988, Charly García compartió escenario con una impresionante lista de artistas internacionales y locales tanto en Buenos Aires y Mendoza.

El concierto principal se llevó a cabo en el Estadio de River Plate. En ese show, Charly García subió al escenario para interpretar junto a Sting el tema "They Dance Alone", una canción que el músico británico dedicó a las Madres de Plaza de Mayo. Este momento fue muy emotivo y se convirtió en un hito histórico para el rock nacional.

La gira también tuvo una fecha en Mendoza, donde los artistas volvieron a compartir escenario, el evento se llevó a cabo en estadio Malvinas Argentinas y consolidó la conexión entre ambos dejando una marca en la memoria de los fans mendocinos.