Diego Peretti: la salud del actor está bajo la lupa

Esta afección, que se produce por el estrechamiento de las arterias, obligó al protagonista de Los Simuladores a poner un freno abrupto a su agenda laboral para priorizar su recuperación física.

Todo comenzó el martes, cuando Diego Peretti asistió al centro médico para realizarse una serie de chequeos de rutina. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y los facultativos decidieron dejarlo internado de manera preventiva para profundizar los análisis.

Ante la persistencia de una irregularidad coronaria, el equipo médico determinó que lo más seguro era proceder con la intervención quirúrgica. Según informaron fuentes cercanas al entorno del artista, el procedimiento incluyó la colocación de un stent, una técnica habitual en estos casos para garantizar el flujo sanguíneo adecuado al corazón.

A pesar de la preocupación inicial que generó el hermetismo sobre la salud de Diego Peretti, la intervención resultó exitosa y el actor se encuentra estable, aguardando el alta médica definitiva para regresar a su hogar.

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Este suceso pone de manifiesto la importancia de los controles preventivos, ya que fue justamente un estudio de rutina lo que permitió detectar la anomalía en la salud de Diego Peretti antes de que derivara en un cuadro de mayor gravedad.

Por el momento, el actor permanece bajo observación, rodeado de sus afectos y con la mirada puesta en una pronta rehabilitación que le permita retomar su lugar de privilegio en la cartelera porteña.

La evolución favorable de las últimas horas permite vislumbrar que el regreso de Diego Peretti a las tablas será cuestión de pocos días.