Diego Peretti. Se luce en la comedia de Disney Plus

Diego Peretti. Se luce en la comedia de Disney Plus, Más respeto que soy tu madre. 

Diego Peretti brilla en una comedia desopilante para descostillarse de rica. En su catálogo de series y películas, Disney Plus tiene a, Más respeto que soy tu madre.

masrespeto
Diego Peretti y Florencia Pe&ntilde;a. Te har&aacute;n re&iacute;r con la divertida comedia, M&aacute;s respeto que soy tu madre.&nbsp;

Diego Peretti y Florencia Peña. Te harán reír con la divertida comedia, Más respeto que soy tu madre.

En la película Más respeto que soy tu madre, Mirta Bertotti, es ama de casa de cincuenta y dos años, de la Ciudad de Mercedes, un marido, tres hijos y un suegro, escribe sobre su familia, sobre su vida y también repasa su miedo a la vejez y al tedio matrimonial.

Argentina se encuentra en plena crisis social y económica. Mirta Bertotti y su familia están a un paso de caer en la indigencia y, con un marido desocupado, tres hijos adolescentes llenos de problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia, la vida de Mirta se convierte en un infierno.

Disney Plus: de qué se trata la película Más respeto que soy tu madre

La reseña de la película, Más respeto que soy tu madre, cuenta que, faltan diez días para que empiece el siglo XXI, y Argentina se encuentra en plena crisis social y económica.

Mirta Bertotti, su esposo Zacarías y sus tres hijos viven en Mercedes, Buenos Aires, y están a un paso de caerse del último escalón de la clase media a la indigencia absoluta.

masrespeto1
Gran comedia. M&aacute;s respeto que soy tu madre es una excelente comedia interpretada por Florencia Pe&ntilde;a y Diego Peretti.&nbsp;

Gran comedia. Más respeto que soy tu madre es una excelente comedia interpretada por Florencia Peña y Diego Peretti.

De esta manera, con un marido desocupado, tres hijos adolescentes llenos de problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia, la vida de Mirta se convierte en un infierno, por lo que ella necesita de un humor a prueba de balas y mucho ingenio para convertir cada desgracia en una lección de vida.

Entonces, con los últimos recursos que le quedan, a Mirta se le ocurre reabrir una pizzería, pero nada saldrá como la familia lo espera.

Con los últimos recursos que le quedan, Mirta decide reabrir una pizzería.

Disney Plus: reparto de la película Más respeto que soy tu madre

  • Florencia Peña
  • Diego Peretti
  • Guillermo Arengo
  • Ángela Torres
  • Agustin Battioni
  • Bruno Giganti

Trailer de la película Más respeto que soy tu madre

Embed - Más respeto que soy tu madre | Tráiler Oficial

Temas relacionados:

Te puede interesar