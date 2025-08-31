Disney Plus: de qué se trata la película Más respeto que soy tu madre

La reseña de la película, Más respeto que soy tu madre, cuenta que, faltan diez días para que empiece el siglo XXI, y Argentina se encuentra en plena crisis social y económica.

Mirta Bertotti, su esposo Zacarías y sus tres hijos viven en Mercedes, Buenos Aires, y están a un paso de caerse del último escalón de la clase media a la indigencia absoluta.

masrespeto1 Gran comedia. Más respeto que soy tu madre es una excelente comedia interpretada por Florencia Peña y Diego Peretti.

De esta manera, con un marido desocupado, tres hijos adolescentes llenos de problemas, un suegro drogadicto y la llegada de la menopausia, la vida de Mirta se convierte en un infierno, por lo que ella necesita de un humor a prueba de balas y mucho ingenio para convertir cada desgracia en una lección de vida.

Entonces, con los últimos recursos que le quedan, a Mirta se le ocurre reabrir una pizzería, pero nada saldrá como la familia lo espera.

Disney Plus: reparto de la película Más respeto que soy tu madre

Florencia Peña

Diego Peretti

Guillermo Arengo

Ángela Torres

Agustin Battioni

Bruno Giganti

Trailer de la película Más respeto que soy tu madre