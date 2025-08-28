Inicio Series y películas Fórmula 1
Es bella, ladrona y conduce como un piloto de Fórmula 1, así es la película de acción más vista

La película más vista de Disney Plus se basa en una bella y muy astuta ladrona que conduce como un piloto de Fórmula 1. Es la cinta número uno del ranking

Pablo González
Pablo González
Samara Weaving. La bella y talentosa actriz interpreta a La conductora de Disney Plus. 

Disney Plus cuenta con un inventario de catálogos y películas muy completo, en estos momentos la película más vista es, La conductora.

La película La conductora cuenta la historia de una mujer que fue conductora de fugas en su adolescencia, que se ve arrastrada de nuevo a revivir su desagradable pasado cuando un antiguo jefe le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su exnovio, que nunca ha sido de fiar.

Samara Weaving. Es la bella protagonista de la pel&iacute;cula de Disney Plus, La conductora.&nbsp;

Una antigua conductora de fugas adolescente, marcada por un pasado turbio, se ve obligada a enfrentarlo cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvar a su exnovio, un hombre imprevisible y poco confiable.

Mientras revive recuerdos dolorosos y peligros del pasado, deberá sumergirse de nuevo entre traiciones, lealtades dudosas y su propio instinto de supervivencia.

Lo que comienza como un rescate se convierte en un juego lleno de riesgos, donde cada decisión puede tener consecuencias devastadoras, y donde reconciliarse con su historia es tan peligroso como salvar a quien una vez amó.

Disney Plus: de qué se trata la película La conductora

La historia de La conductora sigue a Edie (Samara) una mujer que en su adolescencia fue conductora de huidas para criminales. Ahora lleva una vida aparentemente tranquila, pero todo cambia cuando un antiguo jefe reaparece con una oferta imposible de ignorar: salvar la vida de su exnovio a cambio de volver a las andadas.

Samara Weaving. La conductora es la pel&iacute;cula de acci&oacute;n m&aacute;s vista de Disney Plus.&nbsp;

El problema es que él nunca fue de fiar y esta vez, el riesgo es mayor que nunca.

La conductora es un thriller desenfrenado y de velocidad vertiginosa. La historia sigue los pasos de quien fue, en su adolescencia, la conductora de escape de unos delincuentes.

La joven se reencuentra con su pasado ingrato cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvarle la vida a su exnovio que no es nada fiable. Con guion y dirección de Shawn Simmons, la protagonista de La conductora es Samara Weaving, que interpreta a Edie, el personaje al que alude el título, cuyo apodo es Eenie Meanie.

Disney Plus: reparto de la película La conductora

  • Samara Weaving
  • Karl Glusman
  • Jermaine Fowler
  • Marshawn Lynch
  • Steve Zahn
  • Andy Garcia

Trailer de la película La conductora

Embed - Eenie Meanie | Official Trailer | Hulu

