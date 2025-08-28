Es bella, ladrona y conduce como un piloto de Fórmula 1, así es la película de acción más vista

Mientras revive recuerdos dolorosos y peligros del pasado, deberá sumergirse de nuevo entre traiciones, lealtades dudosas y su propio instinto de supervivencia.

Lo que comienza como un rescate se convierte en un juego lleno de riesgos, donde cada decisión puede tener consecuencias devastadoras, y donde reconciliarse con su historia es tan peligroso como salvar a quien una vez amó.

Disney Plus: de qué se trata la película La conductora

La historia de La conductora sigue a Edie (Samara) una mujer que en su adolescencia fue conductora de huidas para criminales. Ahora lleva una vida aparentemente tranquila, pero todo cambia cuando un antiguo jefe reaparece con una oferta imposible de ignorar: salvar la vida de su exnovio a cambio de volver a las andadas.

conductora Samara Weaving. La conductora es la película de acción más vista de Disney Plus.

El problema es que él nunca fue de fiar y esta vez, el riesgo es mayor que nunca.

La conductora es un thriller desenfrenado y de velocidad vertiginosa. La historia sigue los pasos de quien fue, en su adolescencia, la conductora de escape de unos delincuentes.

La joven se reencuentra con su pasado ingrato cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvarle la vida a su exnovio que no es nada fiable. Con guion y dirección de Shawn Simmons, la protagonista de La conductora es Samara Weaving, que interpreta a Edie, el personaje al que alude el título, cuyo apodo es Eenie Meanie.

Disney Plus: reparto de la película La conductora

Samara Weaving

Karl Glusman

Jermaine Fowler

Marshawn Lynch

Steve Zahn

Andy Garcia

Trailer de la película La conductora