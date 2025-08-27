Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

Franco Colapinto, listo para el GP de Países Bajos de Fórmula 1: horarios y actividad del fin de semana

Tras el descanso de verano en el hemisferio Norte, la Fórmula 1 vuelve a la acción con el GP de Países Bajos donde Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada.

Por UNO
Colapinto trabajó en el simulador en la sede de Alpine.

Colapinto trabajó en el simulador en la sede de Alpine.

Tras el tradicional descanso de verano en el hemisferio Norte, la Fórmula 1 vuelve a la acción con el GP de Países Bajos donde Max Verstappen será local y Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada.

La carrera marca el inicio de la segunda mitad de la temporada en el mítico circuito de Zandvoort, un trazado técnico y desafiante con curvas peraltadas y un ambiente único frente al Mar del Norte.

colapinto 2
Franco Colapinto llega renovado al GP de Pa&iacute;ses Bajos de F&oacute;rmula 1.

Franco Colapinto llega renovado al GP de Países Bajos de Fórmula 1.

La pista neerlandesa, que recibió su primer Gran Premio en 1952, se distingue por su longitud de 4,259 km y por la espectacular curva final que lleva el nombre Arie Luyendyk, con una inclinación de 18 grados.

Históricamente, Jim Clark es el máximo ganador en Zandvoort con cuatro victorias, mientras que Verstappen y René Arnoux comparten el récord de más poles (3).

McLaren dominó la primera parte de la temporada de Fórmula 1

En la F1, McLaren llega encendido tras el 1-2 en Hungría, con Lando Norris victorioso en la carrera 200 de la escudería y Oscar Piastri, líder del campeonato con 284 puntos, apenas 9 más que su compañero (275), logrando la segunda posición.

verstappen 1
Verstappen correr&aacute; en su pa&iacute;s contra los McLaren.

Verstappen correrá en su país contra los McLaren.

Max Verstappen, tercero con 187, será el anfitrión y buscará dar un espectáculo a la altura y volver a saborear el triunfo en casa. Por su parte, Franco Colapinto sigue buscando entrar a la zona de puntos y lo que queda de la temporada es una oportunidad crucial para demostrar su potencial.

Cortitas del GP de Países Bajos de Fórmula 1

  1. El circuito de Zandvoort fue inaugurado en 1948, recibió su primer Gran Premio de F1 en 1952, fue ediseñado y modernizado en 2020 y volvió al calendario tras 36 años de ausencia.
  2. El GP de Países Bajos se disputa a 72 vueltas, para un total de 306,587 kilómetros.
  3. El récord de vuelta lo estableció Lewis Hamilton en 2021 con 1:11.097.
  4. En 2024 ganó Lando Norris rompió la racha perfecta de Verstappen en casa desde 2021.

Para seguir por TV a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1

Viernes 29 de agosto

  • 7.25: Práctica 1 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
  • 10.55: Práctica 2 // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Sábado 30 de Agosto

  • 6.25: Práctica 3 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
  • 9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Domingo 31 de Agosto

9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas