Franco Colapinto, listo para el GP de Países Bajos de Fórmula 1: horarios y actividad del fin de semana

Históricamente, Jim Clark es el máximo ganador en Zandvoort con cuatro victorias, mientras que Verstappen y René Arnoux comparten el récord de más poles (3).
McLaren dominó la primera parte de la temporada de Fórmula 1
En la F1, McLaren llega encendido tras el 1-2 en Hungría, con Lando Norris victorioso en la carrera 200 de la escudería y Oscar Piastri, líder del campeonato con 284 puntos, apenas 9 más que su compañero (275), logrando la segunda posición.
verstappen 1
Verstappen correrá en su país contra los McLaren.
Max Verstappen, tercero con 187, será el anfitrión y buscará dar un espectáculo a la altura y volver a saborear el triunfo en casa. Por su parte, Franco Colapinto sigue buscando entrar a la zona de puntos y lo que queda de la temporada es una oportunidad crucial para demostrar su potencial.
Cortitas del GP de Países Bajos de Fórmula 1
- El circuito de Zandvoort fue inaugurado en 1948, recibió su primer Gran Premio de F1 en 1952, fue ediseñado y modernizado en 2020 y volvió al calendario tras 36 años de ausencia.
- El GP de Países Bajos se disputa a 72 vueltas, para un total de 306,587 kilómetros.
- El récord de vuelta lo estableció Lewis Hamilton en 2021 con 1:11.097.
- En 2024 ganó Lando Norris rompió la racha perfecta de Verstappen en casa desde 2021.
Para seguir por TV a Franco Colapinto en el GP de Países Bajos de Fórmula 1
Viernes 29 de agosto
- 7.25: Práctica 1 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
- 10.55: Práctica 2 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
Sábado 30 de Agosto
- 6.25: Práctica 3 // Fox Sports y Plan Premium Disney+
- 9.55: Clasificación // Fox Sports y Plan Premium Disney+
Domingo 31 de Agosto
9.55: Carrera // Fox Sports y Plan Premium Disney+